Comenzó el segundo mes del año y ya en Colombia hay muchos jóvenes que empiezan a trazar la hoja de ruta de sus proyectos para 2023. Entre los objetivos está el de tener vivienda propia, que para algunos se convierte en un martirio, pues no hay muchas alternativas económicas en el mercado para que la deuda no sea eterna.

(Vea también: Así puede calcular la plata extra que le llegará, aparte del sueldo, en los próximos días)

Laura Roa, presidenta del Fondo Nacional del Ahorro, pasó por los micrófonos de Pulzo y contó detalles de los beneficios que tiene esta entidad con las cesantías, que representa un valor importante para que los trabajadores obtengan buenos beneficios si logran afiliarse.

“El 14 es importante porque los empleadores pagan las cesantías a los trabajadores El único fondo que tiene recursos públicos es el Fondo Nacional del Ahorro y somos más sociales, por eso les damos tantos beneficios a los afiliados. Nosotros tenemos un rendimiento del 13 % anual”, señaló.

Cuánto es el porcentaje que presta el FNA para un crédito de vivienda

De igual manera, en temas de vivienda se refirió a las oportunidades que tienen para los jóvenes en Colombia y cuáles son esas opciones con las que pueden contar los que quieren tener casa en el país.

“El fondo sacó una nueva línea propia que es generación FNA para los que están entre 18 y 28 años de edad. Nosotros les disminuimos 70 puntos básicos la tasa, lo que quiere decir que tenemos tasas para los jóvenes 6,8 % efectivo anual, que no se veía en el país desde antes de pandemia y les financiamos hasta el 90 % del valor de la vivienda. Un joven debe ahorrarse un poco para la cuota inicial, que es un 10 %. Nosotros prestamos como máximo 1.040 millones de pesos”, indicó.

También, Roa recordó que el FNA tiene una alternativa para los que no tienen cesantías con ellos y es la posibilidad de afiliarse por otra vía, con la que también tienen grandes beneficios.

“El FNA no cobramos por estudio de títulos, por avalúo ni por estudio de crédito. Todos esos gastos hacen que sea más accesible la vivienda. El ahorro voluntario es muy bueno, pues muchos jóvenes no tienen trabajo y usted puede llegar y abrir una cuenta en el fondo, cuando se ahorre 1.500.000 pesos en su cuenta, puede solicitar el crédito y con todos los beneficios. Es para los que no tienen acceso a cesantías”, explicó.

Cómo ahorrar con el FNA desde los 4.000 pesos para vivienda

De igual manera, envió un mensaje para los que son desempleados y quieren acceder a estos beneficios, pues con la entidad hay una forma de ahorrar y que se acomoda a cualquier bolsillo en el país.

“Se puede ahorrar desde 4.000 pesos diarios, para solicitar el crédito se debe ahorrar 1.2 salarios mínimos y es importante porque más del 56 % están en el mercado informal y el fondo necesita que ellos se acerquen a la banca. Los que no tengan ingresos fijos pueden acceder. La legalización del crédito se legaliza y desembolsa en un máximo de 80 días”, explicó.

El fondo presta para vivienda nueva y usada, construcción en lote propio, mejora de vivienda, leasing habitacional, lo que necesite el usuario en vivienda se puede tramitar con la entidad.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.