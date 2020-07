green

La denuncia se conoció gracias a la Secretaría de Salud del Valle del Cauca, que supo de varios empleadores que están sumando la prueba de COVID-19 a los procesos de selección y advirtió de su ilegalidad.

Los detalles los entregó María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del departamento:

“Este es un requisito ilegal y además muy inconveniente. La prueba del PCR es igual a una fotografía, que es la del día de ayer o la semana pasada, pero no habría posibilidad de estar actualizando la foto para saber el estado de la presencia del virus en un trabajador. Además, nos están quitando una oportunidad de diagnóstico donde realmente lo necesitamos”.

La funcionaria detalló que el inventario existente de pruebas diagnósticas se utiliza prioritariamente y con unos parámetros estrictos para las personas que son sospechosas de haber adquirido el virus.

Eso significa que si los recursos no se usan adecuadamente, será más difícil conocer la realidad de la pandemia en el departamento, explicó Lesmes:

“En el Valle del Cauca se están procesando alrededor de 1.300 pruebas, cuando debería estar en 3.000, y estamos observando que están siendo usadas por solicitantes sin ninguna sintomatología, sin ninguna condición epidemiológica y lo único que están causando es un retraso permanente en las personas a las que sí necesitamos tomar las pruebas”.

Sobre la ilegalidad, la secretaria fue enfática en que los empleadores no tienen por qué pedir PCR a un trabajador o a un futuro trabajador porque esto no les garantiza ninguna seguridad de no llevar el virus a la empresa.

Sin embargo, esto sí implica un gasto adicional para los aspirantes, pues una prueba cuesta aproximadamente 300.000 pesos, y además provocan una congestión adicional en el servicio de salud, justo ahora que se busca optimizar los recursos.

A esto se suma, indicó la funcionaria, que “el resultado podría generar una falsa tranquilidad en las personas y llevar a que descuiden las medidas de autocuidado frente al coronavirus“. La situación ya fue notificada al Ministerio de Salud, puntualizó la entidad.