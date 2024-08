Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

El más reciente avance de la reforma pensional, que entrará en vigor en julio de 2025, fue la primera sesión del Comité Operativo de Transición, encargado de realizar seguimiento a la puesta en marcha del nuevo Sistema Integral de Protección a la Vejez, la Invalidez y la Muerte.

El encuentro celebrado el pasado miércoles en las instalaciones del Ministerio del Trabajo tuvo la participación de representantes de cada uno de los fondos de pensiones, Asofondos, asociación que los agrupa; de los Ministerios del Trabajo y Hacienda, la Superintendencia Financiera y Colpensiones.

Esta instancia estará atenta a la implementación del componente tecnológico de información, para que la migración de los datos se surta entre cada uno de los actores del sistema pensional.

(Vea también: Quién es el dueño de Colpensiones, entidad fundamental para menores de 50 años en Colombia)

Desde la perspectiva del gobierno de Gustavo Petro, que el pasado 16 de julio sancionó la reforma, la intención es fortalecer el ahorro individual pensional, de manera que todo individuo logre algún tipo de cobertura en función de su ahorro y los más vulnerables tengan un mayor apoyo del Estado.

En ese contexto, se desarrolla hoy desde las 8 de la mañana, en el centro de eventos de El Tesoro, el foro “Pensión y futuro: Hablemos claro”, organizado por Protección, la Cámara de Comercio de Medellín, Valora Analitik y El Colombiano.

Previo al evento académico el presidente de Protección, Juan David Correa, explicó algunos de los efectos que la reforma introducirá al régimen pensional colombiano.

Conoce el impacto que podría tener el nuevo sistema pensional, los desafíos que enfrenta y cómo será su implementación en nuestro foro: Pensión y Futuro: Hablemos Claro. Regístrate aquí 👉https://t.co/C97hsoeW0F y prepárate para construir tu futuro desde hoy.@ValoraAnalitik… https://t.co/MPc0HeyzUx — Protección (@proteccion) August 22, 2024

¿Se van a acabar los fondos de pensiones?

“No se van a acabar, al contrario, se van a fortalecer, porque aunque aquí hay un cambio de modelo, los fondos de pensiones van a seguir jugando un papel mayor al que teníamos hoy. ¿En qué sentido? Lo primero es que el número de clientes que tiene Protección, que es 8 millones, va a seguir siendo el mismo, porque todo el stock, tanto el de no transición como el de transición, tendremos que seguirlo administrando”.

¿Cuáles son las bases que tiene el país en términos de ‘stock’?

“Hoy el ‘stock’ de la industria de pensiones vale $ 435 billones. Esos recursos seguirán siendo administrados por los fondos. Y esos recursos se dividen en dos poblaciones. Una población que está en transición, es decir hombres que tienen cotizadas 900 semanas o 18 años de cotización, y mujeres de 750 semanas como mínimo, es decir, que han cotizado 15 años. Esa población queda en transición, es decir que siguen bajo las mismas reglas de juego y bajo el modelo actual de pensiones. Para el caso nuestro serían unas 500.000 personas”.

Entendiendo que Protección tiene 8 millones de afiliados, ¿qué pasa con los restantes 7,5 millones?

“A partir de la entrada en vigencia de la reforma, el primero de julio de 2025, cada ingreso o cotización correspondiente a 2,3 salarios de las personas que no estén en transición irían a Colpensiones. Vale recordar que el 85% de los colombianos gana menos de 2,3 salarios mínimos. Recuerden que en Protección tenemos 8 millones de clientes, pero no todos cotizan. De ese número cotizan, aproximadamente, la mitad, es decir que unos cuatro millones en los últimos 6 meses hizo un aporte al sistema pensional. Los cálculos que hemos hecho muestran que tendremos unos 300.000 clientes que ganan más de 2,3 salarios”.

Ese número es bajo frente a la cifras actuales…

“En Colombia, en promedio, una persona cotiza 500 semanas y eso ocurre por el nivel de informalidad que tiene el país, y realmente una de las discusiones y preocupaciones estructurales es que la Seguridad Social necesita una mayor cobertura y esa mayor cobertura solo la ofrece la formalidad. Así que hoy estamos hablando de una reforma pensional para los que trabajan, para los que tienen empleo”.

Pero, ¿se reducirá el número de afiliados a los fondos?

“Por supuesto, el flujo que entraba a los fondos de pensiones se disminuye al año, en aproximadamente 80%, porque como el 85% cotiza de 2,3 salarios mínimos hacia abajo, ese flujo no va a llegar a los fondos de pensiones”.

Lee También

¿Incluso en ese escenario Protección tiene garantizado su futuro y la reforma no acaba con el fondo?

“Por ningún motivo. Al contrario, Protección lo que ha hecho es una transformación y hoy tiene la capacidad de acompañar a los colombianos en el ahorro y en el futuro. Un ejemplo, hoy Protección en el mercado de pensiones obligatorias tiene un 38% de participación. Si miramos el ahorro voluntario y lo comparamos con los otros fondos, Protección es líder y tiene aproximadamente 40% de participación. Pero vamos un poco más allá, y nuestra comparación por los clientes no es alrededor de los otro fondos de pensiones, nosotros competimos de manera abierta con los bancos, con las sociedades fiduciarias y con las compañías comisionistas de bolsa, porque lo que le ofrecemos a las personas es una asesoría para que construya su futuro”.

Hace un momento dijo que la reforma aprobada es para quienes tienen empleo, ¿a qué se refiere?

“Una reforma pensional tiene que tener tres cosas: cobertura, sostenibilidad y equidad. La reforma pensional aprobada tiene unas partes positivas como integrar los sistemas para que la gente no esté compitiendo si está en un lado o en el otro, y baja en parte los subsidios, pero como se los da todos los colombianos, incrementa el déficit fiscal del pasivo pensional. Pero, la cobertura no crece. Tampoco es sostenible fiscalmente, o sea empeora el déficit a pesar de que mejora la desigualdad desde el punto de vista de subsidios. Y no es igual, porque si bien lo mejora, una persona que gana un salario va a tener menos subsidio que la que gana 2,3 salarios”.

Se dice que esta reforma provocará que los jóvenes de hoy no van a tener pensión en el futuro, ¿entonces, qué se debe hacer?

“Los jóvenes sí se pueden pensionar, hay que borrar ese mito que realmente se resuelve con una disciplina de ahorro, que es la palabra clave alrededor de la construcción de futuro. Pero, nosotros en este país tenemos que dar una conversación de cuál es la reforma pensional que necesitamos hacer después. Esta ya se hizo y habrá que implementarla, pero en esta ocasión no se modificaron cosas absolutamente necesarias como la edad, pues hoy la esperanza de vive en Colombia es de 77 años y esto no es estático, porque cada cuatro años aumenta aproximadamente un año. Tampoco hemos dado un paso que varios países del mundo ya han dado, que es igualar la edad de hombres y mujeres para la pensión”.

¿Cree que va a tener problemas la reforma pensional en la Corte?

“Hoy hay aproximadamente 100 demandas que están en curso, ya hay algunas que están admitidas. La Corte tiene varias posibilidades como declararla inconstitucional, pero supongo que también tendría la oportunidad de definir unas cosas que deberían seguir y otras cosas que se deberían modular. En la discusión en el Congreso hubo temas interesantes como por ejemplo la definición de un régimen especial, que vale un mundo plata que quedó aprobado en el Senado. La discusión de la vigencia es una de las complejidades y desafíos que tenemos, para estar listos para arrancar en julio de 2025”.

¿El sistema estará listo para arrancar el primero de julio del 2025?

“Protección está trabajando y tiene un cronograma para estar listo. Pero el problema de un sistema como este es que no es suficiente que esté listo Protección, tiene que estar todo el sistema y tiene que estar Colpensiones. La discusión que ha habido es sí Colpensiones estaría listo para poder estar integrado y poder iniciar en julio de 2025”.

Con todo lo que hay por implementar y 10 meses para hacerlo, ¿qué les genera susto?

“Lo más importante es tener la capacidad de entender muy bien qué significa cada uno de los títulos o lo que se consideró en el proyecto ley, porque esos son requisitos necesarios para poder hacer la implementación. Un ejemplo, ¿la liquidación de las pensiones después de que la persona se jubile, implica que los fondos pasen todos los recursos a Colpensiones para que pague la mesada o que los pasen en instalamentos? Esa es una conversación alrededor de cómo se liquide esa pensión y que requiere una definiciones claras”.

¿Esto implicará una mayor conectividad entre los fondos de pensiones y Colpensiones?

“Por supuesto. Si bien hoy un cliente está en Colpensiones o en un fondo privado con la reforma va a estar en los dos, va a estar un pedazo en Colpensiones y otro pedazo en los fondos privados, van a convivir y la conexión de estos pasa por unos operadores de recaudo lo que hará que la arquitectura o modelo operativo tecnológico esté totalmente integrado. No sirve con que uno de los actores esté listo, todo el sistema tiene que estarlo a partir de la entrada en vigencia”.

¿Qué pasará con el mercado de capitales, sabiendo que los fondos administran más de $ 400 billones?

“La inversión institucional de los fondos de pensiones durante 33 años ha significado la construcción del volumen de activos que tenemos, que es plata en la cuenta de cada uno de los 21 millones de colombianos que están en los fondos. Según estudios eso generaba casi que medio punto de crecimiento porcentual de la economía todos los años. Porque buena parte de esos recursos se invertían en Colombia y otra parte en el mundo. Ahora parte de ese volumen se irá al sistema nuevo, entonces le estamos quitando a un mercado de capitales que es ilíquido y pequeño un flujo para invertir no solo en deuda pública, sino además en todos los proyectos de capital privado, inclusive en los financiamientos o en la forma de que las empresas lleguen al mercado de capitales. Una empresa cualquiera saca los bonos y los principales compradores son los fondos institucionales de cada país, que básicamente son las aseguradoras, los fondos de pensión, etcétera. Entonces se va a disminuir de manera importante ese flujo y una de mis preocupaciones es el efecto que tiene eso en el mercado de capitales”.

Hablar de mercado de capitales suena como a un negocio de ricos…

“Para llevar eso a la realidad de lo que significa para un país, hablemos de infraestructura. Buena parte de los recursos de los fondos de pensiones en el mundo buscan encontrar inversiones de largo plazo que fomenten el desarrollo de alguna actividad económica, en este caso la infraestructura que genera valor para los afiliados a esos fondos. La infraestructura en Colombia tiene buena cantidad de recursos de los colombianos que cotizan y ahorran sus pensiones buscando la generación de valor, y que serán recursos que van a dejar de tener la capacidad de seguirlo haciendo. El flujo se verá absolutamente limitado, porque buena parte va a ir a Colpensiones, pero una cosa muy importante es que se ha hablado del fondo de ahorro”.

¿Ese fondo también debe ser reglamentado?

“El fondo de ahorro según quedó definido en la reforma, será administrado por el Banco de la República, y ese es otro de los puntos que la reglamentación tiene que definir. Hay una cosa importante que se dijo siempre y es que no todo va a ir a Colpensiones ni al fondo de ahorros. Nuestro cálculo es que de cada $100 que van al sistema nuevo, que son recaudo correspondiente a 2,3 salarios para abajo de personas que no entran en la transición, se estima que $30 van al fondo, y los otros $70 van a Colpensiones”.

Lee También

¿Bajo esas condiciones que otras tareas ejecutará Protección?

“Protección va a estar dedicada a la pedagogía, a acompañar a los colombianos y a que esta conversión que iniciamos hace muchos años de construir futuro no esté relacionada solo con el aporte obligatorio, sino que tenga que ver con una conciencia y una convicción de ahorro. La invitación que hay que hacerle a este país es cómo miramos para adelante y cómo la próxima reforma incorpore una mayor cobertura, más sostenibilidad y que sea más equitativa”.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.