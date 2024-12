Cada día se habla más de la Inteligencia Artificial (IA) como una herramienta que transforma e impacta la manera en que las empresas y los emprendedores llevan adelante sus procesos.

Un factor evidente en el mundo del marketing digital, donde factores como la aparición de Meta IA, el desarrollo creado por la compañía de Mark Zuckerberg que aprende de las interacciones en redes sociales para ofrecer una experiencia más personalizada, está revolucionando la publicidad digital.

Esto es especialmente relevante para el futuro cercano de las campañas publicitarias. Según el informe Facebook Ads 2025, desarrollado por un equipo experto en marketing digital, dirigido por Felipe Vergara, la IA es indispensable para los emprendedores, ya que ofrece soluciones avanzadas que optimizan la personalización, la creatividad automatizada y la hipersegmentación en campañas publicitarias. Además, gracias a plataformas como Meta Business Suite, Meta Ads Manager y programas educativos como Meta Blueprint, los emprendedores pueden acceder a estrategias publicitarias más efectivas y accesibles.

El documento, que recopila información valiosa de diversas fuentes, señala que para el próximo año el 85% de las grandes y medianas empresas implementarán soluciones basadas en IA en áreas como marketing, ventas y logística. Esta evolución permitirá a los emprendedores competir en igualdad de condiciones con grandes marcas, utilizando herramientas avanzadas para potenciar sus campañas.

Asimismo, se destaca que plataformas como Meta han desarrollado sistemas que ajustan automáticamente el presupuesto, la creatividad y los objetivos según el comportamiento del usuario, lo que genera un aumento del 14% en las conversiones por dólar invertido.

A su vez, el uso de algoritmos de aprendizaje automático y modelos de IA generativa está permitiendo la creación de anuncios personalizados en segundos, adaptando textos, imágenes y videos según el contexto del usuario. Algo fundamental, puesto que, para 2025, se espera que esta tecnología impulse un crecimiento anual del mercado publicitario del 36,2%, alcanzando un valor de US$407 mil millones.

Profesionales y publicistas que tendrán cambios por la IA

Por otro lado, dentro del informe se analizan cuáles serán las cinco tendencias claves que marcarán el futuro de la publicidad digital:

Personalización masiva e hipersegmentación

Para 2025, los emprendedores podrán crear campañas altamente personalizadas gracias al uso de algoritmos avanzados que procesan datos en tiempo real. Estas herramientas permitirán segmentar audiencias más allá de los criterios tradicionales, utilizando variables como el comportamiento, las emociones y el contexto.

Creatividad automatizada con IA

El futuro de la creación de anuncios estará marcado por la automatización. Las herramientas basadas en IA generarán contenido visual y textual adaptado a cada usuario, reduciendo significativamente el tiempo de producción. Según el equipo de investigación de Felipe Vergara, plataformas como AdCreative están liderando esta tendencia, permitiendo generar anuncios optimizados que maximizan la interacción y las conversiones.

Experiencias inmersivas y el metaverso

La publicidad evolucionará hacia experiencias más inmersivas con la integración de la realidad aumentada (AR) y la realidad virtual (VR). Meta Business Suite jugará un papel crucial en esta transformación, facilitando la creación de anuncios interactivos que permitirán a los usuarios probar productos virtualmente antes de comprarlos.

Estas experiencias inmersivas no solo aumentarán el engagement, sino que también mejorarán la experiencia del usuario, posicionando a las marcas como pioneras en innovación.

Optimización predictiva de campañas

La IA predictiva será una herramienta esencial para los emprendedores, permitiéndoles anticipar las necesidades de sus clientes incluso antes de que se manifiesten. Esto será posible gracias a la integración de modelos de aprendizaje automático en plataformas como Meta Ads Manager.

Automatización y eficiencia en campañas

Las soluciones automatizadas, como las campañas de compras Advantage+ de Meta, serán fundamentales para reducir costos y aumentar la eficiencia. Estas herramientas permiten a los anunciantes delegar la configuración de las campañas a la IA, optimizando aspectos como el presupuesto y la segmentación.

De acuerdo con Vergara, a pesar de las oportunidades, “la implementación de IA en publicidad enfrenta desafíos como la gestión ética de datos y la posibilidad de sesgos en los algoritmos”. Por esta razón, el 84% de los consumidores exigen mayor transparencia sobre el uso de sus datos personales, lo que obliga a las marcas a equilibrar la personalización con la privacidad.

No obstante, la IA no solo está transformando la publicidad en Meta, sino que está redefiniendo todo el ecosistema del marketing digital. Las empresas que adopten esta tecnología no solo sobrevivirán, sino que prosperarán en un mercado altamente competitivo y orientado al futuro.

