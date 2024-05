Por: Tu Barco News

Somos un medio de comunicación digital independiente, nuestra labor se centra en informar a través del periodismo ciudadano buscando impactar con historias y acciones a la sociedad. Hacemos #PeriodismoCiudadano. Visitar sitio

También resaltaron un error que quizás muchos cometen al venderlos y dijeron lo que se debe hacer en estos casos.

Desde la Gobernación del Valle hacen un llamado a la ciudadanía a tener cuidado con el destino que se les da a los vehículos sin uso. Indicaron que muchas personas han vendido sus vehículos y el traspaso lo han dejado abierto, o han sido hurtados o chatarrizados, por lo que podrían convertirse en morosos del impuesto vehicular.

Lea también:

“Mientras el vehículo esté activo en el organismo de tránsito se seguirá causando el impuesto, por lo tanto, en el caso de chatarrización y hurtos se debe hacer el proceso de cancelación de matrícula para poder frenar la causación y pago del impuesto”, explicó Martha Isabel Ramírez, gerente de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria.

También indicó lo que pueden hacer las personas cuando venden sus vehículos y los dejan en traspaso abierto, para que no presenten afectaciones en un futuro. “Hay un procedimiento en el tránsito de pasar a poseedor indeterminado y para eso se deben cumplir también unos requisitos, entre ellos estar al día en el pago del impuesto”.

Cancelación de matrícula de un vehículo para que no le lleguen más cobros

De acuerdo con la funcionaria de dicha dependencia, hay constantes reclamaciones porque a pesar de ya no poseer sus carros o motos, les sigue llegando el cobro de los impuestos.

(Vea también: Nuevo anuncio para conductores que no han hecho pago obligatorio; plazo vence en días)

“Dicen: el carro me lo hurtaron, me lo chatarrizaron, ¿por qué me cobran? Y el tema es que no han hecho el debido proceso de cancelación de la matrícula”, indicó.

Para realizar dicho proceso, se deben dirigir al organismo de tránsito donde los propietarios o poseedores lo tienen registrado.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.