El dólar en Colombia comenzó la jornada de este miércoles 30 de octubre en $ 4.400, con una leve alza. Respecto al cierre del martes 29 ($ 4.394,50), la divisa reporta un aumento de $ 5,5.

El promedio del día, a primera hora de la mañana, se ubica en $ 4.402,50, por encima de la TRM vigente para este martes, de $ 4.367,39, de acuerdo con la certificación de la Superintendencia Financiera.

Con corte a las 8:15 a.m., la divisa ha tocado un valor máximo de $ 4.405 y muestra una tendencia alcista.

Los precios del petróleo experimentaron un repunte este miércoles tras la publicación de datos del sector que revelaron una disminución en las reservas de crudo en EE.UU. El Brent registraba un incremento del 1,46 %, con un precio de US$ 71,76 por barril, a las 8:00 a.m., hora Colombia, y el WTI subía el 1,41 % hasta los US$ 68,16 por barril.

En Colombia, Ecopetrol informó, a través de un comunicado de prensa, un nuevo atentado en contra de la infraestructura petrolera en el campo La Cira Infantas que afectó el oleoducto que transporta crudo desde el corregimiento El Centro hasta refinería de Barrancabermeja. El hecho se registró en la madrugada de este miércoles en el sector de la Carrilera, vereda Planta Nueva del corregimiento El Centro de Barrancabermeja.

El martes en la tarde avanzaron en el Congreso de la República las reformas al Sistema General de Participaciones (SGP) y al Sistema General de Regalías. La primera completó su sexto de ocho debates tras recibir el visto bueno de la plenaria del Senado y la segunda logró el primer aval, también de ocho, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

