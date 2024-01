Asistir a ver fútbol en los estadios del país cada año es más costoso, principalmente porque las boletas, el transporte, y la alimentación suben de precio por temas como la inflación.

Esto pudieron comprobarlo las personas que asistieron este domingo 21 de enero al estadio El Campín de Bogotá para el partido en el que Millonarios derrotó 5-0 a Medellín, ya que los precios de la comida que se vende al interior del escenario deportivo se elevaron en comparación con los del año anterior.

Una imagen que se viralizó en redes sociales dejó ver que el plato de lechona sigue siendo lo más costoso, con la diferencia de que subió 2.000 pesos su precio, es decir, pasó de costar 15.000 a 17.000 pesos.

Lista de precios de la comida en el estadio el Campin para el 2024 pic.twitter.com/YMEsT4wuJh — Millonarios De Colombia (@MillosDColombia) January 22, 2024

Las reacciones no se hicieron esperar y diferentes usuarios mostraron su molestia por los elevados precios de los productos.

“Por eso prefiero esperar y comer a la salida”, “los precios están altos”, “eso es un robo”, “la comida no está cara, las bebidas sí”, “no comeré más adentro”, “el que tiene plata come ahí adentro, el que no le toca afuera”, “ni que fuera comida top”, “está como cariñoso ir al estadio”, son algunos de los comentarios que se leen en dicha publicación.

Cuáles son los precios de la comida de El Campín

Además del elevado precio del plato personal de lechona, los paquetes se destacan como otro de los alimentos más costosos para adquirir.

Por ejemplo, el paquete grande de De Todito cuesta 13.000 pesos, las papas clásicas de tamaño familiar 10.000 pesos y un paquete de trocipollos 7.000 pesos.

Acá, una lista de algunos de los alimentos más caros que venden en el estadio:

Plato de lechona: 17.000 pesos.

Perro caliente: 13.000 pesos.

Hamburguesa: 13.000 pesos.

Sánduche especial: 13.000 pesos.

Palito de queso: 8.000 pesos.

Crispetas de sal: 8.000 pesos.

De todito grande: 13.000 pesos.

Cerveza cero (servida): 8.000 pesos.

