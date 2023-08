Las dificultades para el tránsito vehicular entre el centro del país y los Llanos Orientales tienen en jaque a diversos sectores de la producción, entre ellos el comercio, el transporte y la logística, así como a diferentes actividades agropecuarias.

Los primeros perjudicados son los transportadores de carga por carretera que por los derrumbes, colapso de infraestructura y manifestaciones ciudadanas terminan bloqueados en las vías.

Según Alfonso Medrano, presidente de la Cámara Intregremial del Transporte Unidos, entre 2.000 y 3.000 vehículos podrían estar represados en los distintos puntos de las carreteras cerradas, principalmente en la que de Bogotá conduce a Villavicencio.

“No hay forma de devolverse para ningún lado, porque no hay vías. En estos días (seis hasta ayer) hemos perdido entre $ 200.000 millones y $ 300.000 millones por poquito. Y las perspectivas de solución no se ven, el Gobierno no da ninguna y el presidente Petro ni siquiera ha ido por allá, cuando es su deber”, comentó el dirigente gremial.