Las cesantías son un ahorro que tienen los trabajadores colombianos y que sirven como un apoyo en momentos específicos, tales como cuando la persona se queda sin trabajo, quiera comprar vivienda, lo requiera para el servicio militar o necesite pagar la universidad de los hijos, entre otros factores.

Sin embargo, hay momentos en los que los trabajadores no tocan ese ahorro, así que hay harto dinero ahí guardado. De hecho, muchas personas no lo utilizan ya que no saben cuánto tienen o cómo retirarlo, pero el fondo de pensiones Porvenir explicó que el proceso para ambos trámites es sencillo y se hace de manera rápida.

Cómo consultar el saldo de las cesantías en Porvenir

La página web del fondo de pensiones explicó que hay cinco formas de verificar cuánto dinero hay ahorrado por las cesantías:

Chat Porvenir: se debe poner el número de identificación, seleccionar la opción de ‘consultar saldo’ y en cuestión de minutos llegará como mensaje de texto al celular. Facebook Messenger: se comunicará con una asistente virtual que dará respuesta automática a las solicitudes, por lo que se debe dar en iniciar, verificar la identidad, dar clic en ‘saldos’ y listo. Mensaje de texto: desde los operadores Tigo, Movistar y Claro se debe enviar un mensaje de forma gratuita, según la página, al 85764 con la palabra certificado y de inmediato recibirá el valor que tiene. Desde la página web de la compañía, que pide únicamente los datos y la verificación. Desde la aplicación, con la que se ingresa con el número de identificación y una clave y así se podrá ver cuánto se tiene de cesantías.

Cabe destacar que el monto total que debe pagarse de las cesantías es equivalente a un mes de salario por cada año trabajado y, en el caso de aquellas personas que no han cumplido el tiempo establecido, recibirán una cantidad proporcional al periodo laborado.

Cómo sacar las cesantías de Porvenir

Por otro lado, la página agrega que hay dos opciones para sacar ese ahorro en caso de cumplir con los requisitos: por Internet o de manera física, pero la primera es la más fácil y sencilla de hacer.

Desde internet, se piden de la siguiente manera: