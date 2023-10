El panorama económico global está en constante cambio y la variación del dólar estadounidense es un tema relevante tanto a nivel local como internacional. Pero, ¿Qué tanto impacta al sector inmobiliario?, Juliana Vásquez Consultora Senior de Inversión en Colliers Colombia, expone que

“La velocidad con la que se mueve el dólar no es la misma velocidad con la que se hacen los negocios en activos inmobiliarios estabilizados, por lo cual no debería haber una incidencia para este tipo de transacciones inmobiliarias en el caso de inversionistas locales”.

(Vea también: Dólar en Colombia, como volador sin palo: precio ya supera los $ 4.300 y mete miedo)

Vásquez añade que “La variación presentada hasta la fecha aún no ha generado un impacto en detener la actividad del mercado. Sin embargo, la actividad si puede estar impactada en el mediano plazo por inversionistas extranjeros, quienes desaceleran la toma de decisiones por la alta volatilidad del dólar, en especial si hablamos de fondeo para desarrollo de proyectos inmobiliarios pues es difícil predecir la necesidad de los flujos de caja durante el desarrollo del proyecto”.

Si se fija en el mercado regional, frente a estas fluctuaciones, la consultora agrega que “la mayoría de nuestros pares regionales tienen el mismo escenario de devaluación de su moneda local, donde los impactos son similares, sin embargo, existen países de la región que permiten el pago de arriendos en dólares, lo que se traduce en beneficios para los inquilinos o compradores que se encuentren dolarizados”. En el caso de Colombia, esta no debería ser una preocupación para el sector inmobiliario, debido a que en el país no está reglamentado transar la compra o arriendo en dólares.

Otro aspecto importante en donde puede ser visible el impacto de estas variaciones, es en términos de insumos y materia prima; ya que la devaluación de la moneda determina una inflación en productos importados, generando una subida de precios, por lo que la importación se vuelve más costosa, esto quiere decir, a mayor precio del dólar, mayores son los costos de insumos de construcción, factor que se traslada al precio final del inversionista comprador, que en algunos segmentos se traduce en un crecimiento tanto de renta como de venta de más del 30 %, afirman los expertos de Colliers Colombia. En este caso particular, el impacto sobre los proyectos en desarrollo es igual de pronunciado, costos de construcción más altos y en dólares, inciden en un mayor valor hacia el usuario final, lo que genera una disminución en ventas.

(Vea también: Confirmaron por qué el dólar en Colombia se disparó: llegó a $ 4.300 y subiría más)

Una alternativa planteada por algunos desarrolladores, en aras de minimizar los costos es hacer coberturas sobre commodities para mantener un precio fijo; adicionalmente, prefieren comprar materia prima local en lugar de importada, en especial para las dotaciones internas de los inmuebles.

En términos generales, las inversiones en el sector inmobiliario siguen siendo una buena oportunidad de generar rentabilidad, puesto que se convierte en un activo indispensable en el proceso de diversificación del portafolio de inversiones y comprende una estabilidad de ganancias a largo plazo, siendo este un punto atractivo para los inversionistas.

Juliana Vásquez, comenta también una situación que normalmente se puede escuchar en el mercado, “El inversionista tiende a verse atraído por las altas rentabilidades que actualmente ofrecen otros sectores, por lo que es común escuchar “¿Para qué voy a invertir en un activo inmobiliario que me genera un 8 % de rentabilidad cuando otros productos me están pagando mayor interés?”, en este punto cabe resaltar una variable fundamental, el plazo, no es lo mismo invertir al 8 % en periodos de 7 a 15 años que invertir a un porcentaje mayor en un año y no saber a qué tasa se va a reinvertir en el siguiente año; con esto se quiere decir que no son inversiones comparables ni mutuamente excluyentes ya que las dos ofrecen diversificación en los portafolios”.

Los expertos en asesoría y acompañamiento integral de inversiones inmobiliarias Colliers Colombia, exponen las 5 claves para invertir actualmente:

Lee También

Recomendaciones para invertir:

Pensar que es una inversión a largo plazo.

Son de baja liquidez, por lo que salir de la inversión puede costar un poco en tiempo y dinero.

Si el activo está rentado se debe tener en cuenta el perfil del inquilino, la ubicación del activo, los términos del contrato de arrendamiento y considerar que hay un riesgo de vacancia en caso de que el inmueble quede desocupado.

Considerar que los niveles de arriendo actual estén a precios de mercado, para que un cambio en el inquilino no impacte el ingreso potencial de manera negativa (si el valor del arriendo está por encima de mercado).

Asesorarse con un experto en el tema.

En conclusión este es un buen momento para invertir en el sector inmobiliario, teniendo en cuenta que hoy en día existe una mayor oferta de inmuebles estabilizados, lo que sugiere buenos inquilinos, y una regulación con buenas condiciones contractuales en los diferentes segmentos, los cuales no estarían disponibles en otros momentos del mercado, explica Juliana Vásquez, Consultora de inversión en Colliers Colombia.

Lee todas las noticias de economia hoy aquí.