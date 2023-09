El sector lácteo en Colombia ha tenido, durante todo este 2023, reducciones importantes en la producción que hacen que su nivel esté todavía muy por debajo de cero.

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en junio, la caída de elaboración de productos lácteos tuvo un descenso de 8,8 %, convirtiéndose en el más pronunciado desde abril cuando se llegó hasta -11,6 %. En todo el año, la caída de producción de leche ha sido de 10 %.

Pero a diferencia de otros productos -y del comportamiento regular de la oferta y la demanda- en este caso a pesar de la caída de la producción el precio no ha subido, sino que también mantiene una línea descendente mes a mes.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró que la inflación mensual del sector en julio llegó a -0,2 %, tras haber alcanzado una variación de 3,74 % en enero de este año.

¿Pero entonces por qué se da este fenómeno? De acuerdo con Óscar Cubillos, jefe de Planeación y Estudios Económicos de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), esto se da porque el precio al consumidor sigue siendo muy elevado.

Es decir, no basta con analizar el dato mensual (de caída de 0,2 % en julio) sino que hay que mirar la variación del año corrido, en la que sí se ha registrado un incremento importante. Según el DANE de enero a julio el precio de la leche a consumidor ha subido casi 11,5 %, lo contrario a lo que fue el anunció de reconocida empresa de leche por la inflación. “lo que es muy alto. Ni siquiera la carne bovina ha subido tanto, solo ha subido 3,5 %”.

“Del portafolio de proteínas de animal (carne, leche, huevos, y demás) lo que más ha subido es la leche y eso ha repercutido en el consumo. Además, hay que tener en cuenta que la leche líquida es lo que más se demanda en Colombia”, anotó el experto de Fedegán.

El queso ha subido 2,4 % en lo corrido del año a julio; otros derivados de la leche como yogures han crecido 6 % y las margarinas y grasas animales otro 3,2 %, por lo que la leche sigue siendo la más elevada. Quizá, el único producto del sector que supera el precio de la leche es la mantequilla de vaca que en el acumulado suma una variación de 17 %.

“Ha habido menor consumo de leche por los precios más altos que es lo que está generando ese desajuste”, reitera Cubillos.

Antes de la pandemia venía subiendo de manera importante el consumo per cápita de leche en Colombia, pero en 2020 cayó a 156 litros por persona. No obstante, el año pasado se recuperó y se elevó a los 162 litros por persona, aunque el indicador ha ido de la mano con el IPC que sigue elevado y dificulta la compra lo que hace que también afecte el consumo per cápita.

El retador panorama para las empresas productoras de leche

La combinación entre la caída del consumo, la producción y los precios mensuales de la leche en Colombia ha ocasionado que se genere un entorno absolutamente retador para las empresas de lácteos en el país y varios estudios económicos ya dan partes en ese sentido.

“En nuestro panorama del sector de la ganadería de leche anticipamos que este año podría resultar desafiante para la industria en términos de ventas en volumen, debido a una disminución en el consumo, por cuenta de los altos precios al consumidor”, escribió la Dirección de Investigaciones Económicas de Bancolombia en su último reporte.

La predicción de esta entidad se ha venido materializando, con unas ventas de productos lácteos acumuladas que, hasta junio, según el DANE, caen 7 % en términos reales.

“Esta situación podría estar apretando los márgenes de las procesadoras de leche, que, al mismo tiempo, mientras disminuían los volúmenes de ventas, veían crecer un 15 % el precio promedio, acumulado a junio, de la leche cruda pagada al productor”, argumentan en el Banco.

En línea con lo anterior, los efectos de estos fenómenos ya se están sintiendo en las empresas y empiezan a aparecer casos como el de Coolechera, la emblemática empresa del Caribe colombiano que anunció su ingreso al proceso de insolvencia en la Superintendencia de Sociedades por esta coyuntura que ha impactado las finanzas de la compañía.

“El hecho que estemos en insolvencia económica, no quiere decir que estemos en quiebra o que la compañía no tenga viabilidad, sino que se suspenden las acreencias que tenemos para que podamos con nuestros propios recursos y generación demostrar que si podemos salir adelante“, dijo Andrés Arango López, gerente general de Coolechera a El Heraldo.

“En ese desajuste muchos industriales incluso han preferido comprar leche importada, que se bien hay un contingente que ya se agotó que es el de Estados Unidos, pues el arancel es apenas del 6,6 %, realmente no incomoda la importación de leche”, indicó Cubillos de Fedegán.

En el primer semestre del año se han importado 42.000 toneladas de leche y derivados lácteos. Eso equivale a 350 millones de litros de leche líquida equivalente, que es casi el 5 % de la producción nacional en medio año.

De continuar así, afirma el experto, el año terminaría con unas importaciones equivalente de casi 10 % de la producción nacional “lo cual es demasiado. Entonces acá hay otro elemento que justifica que a pesar de que no se tenga el mismo nivel de producción de leche del año pasado, el precio al productor esté bajando o haya bajado”.