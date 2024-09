Por: Economía para la pipol

Economía para la pipol es un medio de comunicación digital que explica temas económicos, financieros y de negocios en lenguaje sencillo. Visitar sitio

Pipol, el paro camionero está denso y mucha gente dice que el ACPM no debería subir según los precios internacionales porque aquí lo producimos. ¿Esto sí es así? Venga le cuento.

(Lea también: Frenan aumento de precio del ACPM en Colombia: paro de camioneros caló en el Gobierno)

El paro camionero comenzó el viernes de la semana pasada y se intensificó esta semana luego de que el gobierno le subiera $ 1.904 al galón del ACPM y dijera que en total tocaría subirle $ 6.000 en año y medio para ir equilibrando el precio nacional con el internacional.

Aunque hace poco la Ministra de Transporte dijo que se suspendería la subida del ACPM hasta no tener una mesa de diálogo con los camioneros, y estos dijeron no estar de acuerdo con el aumento ya hecho… Mucha pipol dice que el ACPM no debería subir según los precios internacionales porque Colombia produce este combustible.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Economía para la Pipol (@economiaparalapipol)

¿Eso sí se puede?

Aunque eso que dice la gente tiene sentido, los precios de los combustibles, al igual que el del petróleo, oro u otros productos y servicios de la economía, se mueven según su costo oportunidad (donde sea mejor vender las vainas). Por eso, los precios internacionales son clave, porque sirven de referencia.

Si bien Colombia produce ACPM en las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja, estas funcionan como empresas independientes o con vocación privada. Y no están obligadas a vender el ACPM en el país a un precio inferior al de referencia internacional por temas de costos y rentabilidades, según pipol experta.

Es decir, si Ecopetrol vendiera el ACPM que produce en sus refinerías a un menor precio en Colombia tendría menos ganancias y el gobierno recibiría menos ingresos por dividendos e impuestos.

Además también se importa…

Aunque Colombia produce ACPM, este no alcanza pa’ tanta gente y debemos comprarle a otros países casi el 17 % de lo que consumimos y, obvio, a precio internacional, según pipol del sector.

Por eso, así en Colombia el diésel o ACPM se venda más barato al público, eso no significa que a Ecopetrol u otras empresas se les compre más barato el producto. Sino que el Estado pone plata para subsidiar la diferencia del precio nacional con el internacional.

Es decir…

Si el Estado no pagara esa diferencia y el diésel siguiera barato en Colombia, Ecopetrol o la gente productora podría decir, “mejor le vendo a otros países y no a Colombia porque allá no cubren los costos de producción, ni del negocio”. Y paila…

Aquí es donde entra el Fondo de Estabilización de Precios a los Combustibles (el famoso FEPC). Con este el gobierno busca que los precios de la gasolina o el diésel no suban y bajen abruptamente al son de lo que pasa en el mundo, pa’ no joder el bolsillo de la pipol, pero sí tiene en cuenta el precio internacional.

Lo ideal es que el fondo ahorre cuando los precios bajan y gaste cuando los precios suban y pa’ eso había una fórmula que se movía con los precios internacionales, lo cual sirvió bien hasta la pandemia.

Pero después de la pandemia se pausó la fórmula y los precios se quedaron fijos para no afectar el bolsillo de la pipol, mientras los precios internacionales subían, y booomm se acumuló severa deuda.

Por eso se habla de un déficit en el FEPC que se paga con plata pública. Porque después de la pandemia el gobierno no subió la gasolina ni el ACPM (sino hasta hace poco) y ha estado subsidiando la vaina.

De hecho, la gasolina empezó a subir desde octubre de 2022 y pasó de $ 9.180 en promedio el galón a los $ 15.576 actualmente. Pero desde la pandemia (2020) el diésel no se había tocado por varias razones. Entre estas para evitar lo que hoy está pasando: el paro camionero y que el costo de vida suba (inflación) porque no se pueden transportar los alimentos, por ejemplo.

Fue hasta este sábado 31 de agosto que el gobierno dijo que habría una nueva tarifa del diésel, pasando de los $ 9.400 en promedio el galón a los $ 11.364 en promedio.

(Vea también: “Las vías de hecho son inaceptables”: Asocapitales, preocupada por paro de camioneros)

Pipol, al que madruga Dios 🙏 le ayuda y pa’ mañana va a tocar más temprano porque habrá paro camionero desde las 6:00 AM 🌞en varias ciudades. ¿Por qué y a quiénes beneficia? Abrimos hilo 🧵 pic.twitter.com/ZWk9xPKvML — Economía para la pipol (@EconomiaPipol) August 30, 2024

¿Qué pasa si no se sube el diésel?

Eso le sale caro al país. Antes de que se hicieran ajustes en el precio del ACPM, la pipol del Comité Autónomo de la Regla Fisca (CARF) había dicho que el déficit del FEPC (por subsidiar los combustibles) sería de $7,2 billones en 2024 y de $3,8 billones en 2025.

Eso es más de lo que recauda en promedio una reforma tributaria en el país. Y es plata que se podría invertir en otras cosas con mayor impacto social o que ayuden al desarrollo del país.

Según el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el ACPM ha estado congelado durante 56 meses y subsidiar ese combustible le cuesta al país, en promedio, $1 billón al mes.

En conclusión

Los precios internacionales, que tienen en cuenta vainas del costo de producción, distribución, venta y eficiencias del mercado, sirven de referencia para los países, así sean productores como Colombia, y les indica “lo justo” a cobrar.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.