El famoso huevo Kinder Sorpresa de chocolate desde hace un tiempo desapareció de todas las vitrinas de las tiendas y los supermercados de Colombia. Los que se encuentran ahora son variaciones de la marca, como el Kinder Joy, o algunas copias de otras marcas que quisieron imitar este exitoso producto.

De hecho, los huevos que se encuentran hoy en día en el mercado oscilan entre $ 7.000 y $ 12.000. También se pueden conseguir chocolatinas Kinder y otros productos de la marca Ferrero, fabricantes de los huevos, pero ni rastro del conocido producto que fue un ‘hit’ en el país hace muchos años.

¿Por qué ya no hay Kinder Sorpresa en Colombia?

Vale la pena decir que para el 2022 el huevo Kinder Sorpresa fue retirado del mercado en países como Estados Unidos debido a que estaban asociados a cientos de casos de salmonella que se presentaron tras ser consumidos. Países en Latinoamérica como Chile también tomaron la determinación de prohibirlos, pero esto no ocurrió en Colombia porque aquí no llegaban lotes de huevo fabricados en el lugar donde se encontró el brote de la bacteria.

Sin embargo, las alertas de salud sí indicaban que no era pertinente mezclar productos comestibles con no comestibles, es decir: mezclar el chocolate y que el juguete viniera dentro. Si bien nunca fueron prohibidos como tal en nuestro país, desde hace por lo menos tres meses los huevos ya no se encuentran en el mercado y la razón sería por evitar algún riesgo con este tipo de producto.

Eso sí, en el mercado se encuentran variaciones como el Kinder Joy, de la misma casa, y en donde el chocolate viene separado del juguete, así como otros huevos que trataron de imitarlo sin obtener el mismo éxito.