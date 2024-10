Por: VALORA ANALITIK

Puntualmente, la compañía referente en snacks y bebidas, indicó que los ingresos se han reducido 10 % en Medio Oriente y en Pakistán. Esta región del mundo, sumada al Sur de Asia y África representa el 7 % del total del grupo.

Así las cosas, PepsiCo redujo de 4 % a 3 % el pronóstico conjunto de crecimiento proyectado para este año. Cabe recordar que ya había hecho una primera reducción en julio.

“Nuestros negocios se mantuvieron resistentes en el tercer trimestre, a pesar de las débiles tendencias de rendimiento de las categorías en Norteamérica y las interrupciones del negocio debidas al aumento de las tensiones geopolíticas en ciertos mercados internacionales. El sólido control de costes contribuyó a nuestra rentabilidad”, declaró Ramón Laguarta, presidente de la firma, aunque no aludió esto explícitamente al boicot de sus productos en Oriente Próximo.

Entre tanto, Europa se ha convertido ahora en motor de las ventas, sobre todo por Rusia, donde el grupo ha mantenido su presencia a pesar de la guerra de Ucrania. El país ya concentra el 5 % de la facturación de Pepsico.

¿Cómo va Pepsico en 2024?

En el tercer trimestre de este año, las ventas del grupo cayeron hasta los US$ 23.319 millones, frente a los US$ 23.453 millones del año anterior, permitiendo solo un alza de 0,7 % en el acumulado de los nueve primeros meses del año, que va en US$ 64.070 millones.

En cuanto a las ganancias, hay que decir que si bien retroceden un 5,2 % en el tercer trimestre, hasta US$ 2.930 millones, todavía crecen en el año 3,6 %, (US$ 8.055 millones). Y la expectativa es que los beneficios por acción recurrentes crezcan al menos un 8 % este año.

El grupo estadounidense anunció recientemente un acuerdo para comprar la compañía texana Siete Foods por US$ 1.200 millones. Esta compañía produce tortillas, salsas, condimentos, galletas y aperitivos principalmente en Estados Unidos. Con esa operación, Pepsico se refuerza en comida dietética, puesto que la compañía adquirida ha desarrollado recetas saludables sin cereales.

“Durante el resto del año seguiremos invirtiendo en actividades comerciales y de apoyo a las marcas para estimular la demanda de los consumidores”, indica también Laguarta. “Nos centraremos en una gestión rigurosa de nuestros costes para adaptarnos mejor al entorno de crecimiento moderado en el que operamos actualmente”, añade.

