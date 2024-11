La jubilación, una etapa anhelada por muchos, también puede ser motivo de ansiedad para otros. Ahora que se aproxima un cambio grande que tendrán los trabajadores independientes que buscan su pensión, hay muchas inquietudes por la vida que tienen aquellas personas que logran su jubilación.

Cruz verde publicó un informe en el que reveló que entre el 10 % y el 30 % de los pensionados enfrenta dificultades para adaptarse a la transición de dejar de trabajar. Los retos suelen incluir aspectos emocionales, financieros y de salud mental, lo que hace que la planificación previa sea fundamental para asegurar una experiencia positiva en el futuro.

Qué deben hacer los pensionados en Colombia para los que se viene

En Colombia, aproximadamente 2 millones de personas están jubiladas, mientras que 25,8 millones permanecen afiliadas a los Fondos de Pensiones Obligatorias. Para ayudar a los colaboradores en esta transición, algunas empresas implementan programas especiales.

La entidad mencionada lanzó un programa para prepensionados, que busca ofrecer apoyo financiero, jurídico y emocional a sus empleados próximos a jubilarse, mediante una transición gradual.

Además, ofrece acompañamiento a sus colaboradores cinco años antes de la edad de retiro, excediendo la normativa colombiana que contempla un periodo de tres años. Claudia Sterling, vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de Cruz Verde, explicó que el programa identifica las necesidades de cada colaborador y les proporciona herramientas para planear su futuro de manera tranquila y confiada.

En los últimos días, algunas personas que no puedan seguir trabajando en el país van a recibir el ahorro de la pensión en Colombia cuando no se les hubiera reconocido la jubilación por invalidez que, en caso de que no se cumplan los requisitos de invalidez, el sistema deberá igual garantizar la entrega de lo que ahorró la persona hasta el momento en el que dejó de cotizar.

