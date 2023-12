Jaime Alberto Vélez, comunicador social y periodista de Medellín, logró algo que muchos colombianos sueñan: pensionarse bastante joven, y es que a él le llegó la jubilación a los 48 años, a pesar de que la edad requerida es de 62 años. El hombre explicó en entrevista con Portafolio cómo lo hizo.

Desde sus inicios laborales como barman y mesero, Vélez comenzó a cotizar su pensión a los 18 años. Luego, durante su empleo en la Personería, descubrió los beneficios de los aportes voluntarios y los implementó en su estrategia de ahorro. Relata que todo empezó con una visita de funcionarios de Porvenir y decidió empezar a cotizar.

Vélez recibió un correo el año pasado confirmando que cumplía con los requisitos para pensionarse, demostrando que es posible jubilarse anticipadamente en Colombia.

“Como uno en Colombia tiene el mito de que no se va a pensionar, al ver ese correo me fui para el fondo y me dijeron que cumplía con todos los requisitos. Agendamos la doble asesoría, cada una de media hora, y me explicaron los pros y los contras, el panorama actual y demás. Sin duda alguna, firmé”, le dijo Vélez a Portafolio.