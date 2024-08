Por: VALORA ANALITIK

No nos digamos mentiras, buscar efectivo para pagar un peaje y hasta recibir la devuelta es un tanto complicado, más cuando estos precios no tienen valores cerrados. Por ejemplo, con el alza de los peajes que empezó hoy, 1 de agosto de 2024, el cobro del Túnel de Oriente pasó de $ 23.800 a $24.900. Para que se evite molestias y tener que buscar efectivo, le presentamos una alternativa para que haga estos cobros de manera más sencilla.

Se trata del tag de Flypass, un ecosistema de pago electrónico para los servicios de vehículos. Teniendo el dispositivo del tag, en el parabrisas de su carro, podrá pagar 151 peajes por toda Colombia sin necesidad de tener efectivo. Esta alternativa le permitirá ahorrar tiempo en cada trayecto lo que le dará como resultado llegar más rápido a sus destinos.

“Además de pagar los peajes por todas las carreteras del país con método electrónico, con Flypass, podrás pagar parqueaderos, parquímetros, lavautos, entre otros servicios que tenemos como marca de movilidad sostenible. Lo único que las personas deben hacer es adquirir el tag, el cual se puede pedir por Rappi, Mercado Libre o nuestra página web”, aseguró contó Juan Camilo Henao, CEO de Flypass y uno de los fundadores de la empresa.

Una vez tenga el tag, deberá instalarlo en el parabrisas de su vehículo, loguearlo con sus datos mediante la App de Flypass o la página web y, finalmente, recargarlo.

