Durante este miércoles 9 de agosto, en Colombia están convocadas varias movilizaciones en todo el país por parte de los taxistas, quienes van a protestar principalmente por la disparada en el precio de la gasolina que ha implementado el Gobierno Nacional y que los tiene muy afectados.

(Vea también: Gran problema que tendrán los taxis en Colombia: experto explica qué es lo que pasa)

En ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, entre otras, ya se han registrado alteraciones del orden público y hay puntos donde la movilidad está colapsada por las protestas de los conductores, que adelantan un ‘plan tortuga’ para hacerse sentir.

Subir tarifas de taxis y más decisiones que piden de Petro

Al respecto, Álvaro Sánchez, conductor de taxi en Bogotá habló con Citytv y contó cómo lo ha afectado a él la subida del precio del combustible, que en el inicio de agosto volvió a aumentar 600 pesos, tal y como ha venido pasando en los últimos meses por decisión del Gobierno.

“Se ha aumentado en 25.000 pesos diarios los gastos en gasolina. Empezó con 600 pesos y sumando todo a mí me llegan 600.000 o 700.000 pesos menos para mis gastos personales, ya no me queda nada. De acá a diciembre ya no vale la pena seguir trabajando, porque solo lo haría para pagar gasolina e impuestos. Le están sacando la plata al pueblo”, manifestó el taxista.

#Movilidad l Desde Arriba Bogotá acompañamos a uno de los voceros del gremio de taxistas, quien nos cuenta sobre las razones de la manifestación y las principales vías de circulación.@DeisyNivia1#ArribaBogotá@Citytv pic.twitter.com/YoCMjbAkdM — CityNoticias (@CityNoticiasTv) August 9, 2023

Además, según el noticiero, la pelea ya no es por otras plataformas que ofrecen transporte como Uber o Didi, sino por el poco aumento en las tarifas del servicio de taxis, que no les permiten cubrir el gasto que produce la gasolina. Incluso, han pedido que se les den un precio diferencial del combustible, como lo ha hecho el Gobierno con otros sectores.

Lee También

Finalmente, la idea es que desde los gremios de conductores se continúe con una mesa de negociaciones en la que se lleguen a acuerdos con el Gobierno Nacional.