Por: Noticiero 90 minutos

Muchos de estos lugares son escogidos como destino de turistas nacionales que están en búsqueda de nuevas experiencia, conocer nuevos territorios y disfrutar de las diferentes alternativas turísticas que se pueden encontrar en el continente europeo.

Ante esto, es común que exista la duda sobre si es o no necesaria la visa para ingresar a un país de ese continente. Sin embargo, gracias a los diferentes acuerdos entre Colombia y otras naciones, este proceso puede ser más rápido y sin la necesidad de muchos trámites.

Cuando los viajes son por motivos de turismo, educación o visitas familiares, el acuerdo Schengen, posibilita que los colombianos no requieran una visa para viajar a los países pertenecientes a la Unión Europea.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay algunos casos en los que es necesario expedir un visado para poder ingresar a estos países sin sanciones.

¿En qué casos se necesita visa?

Según informa la Delegación de la Unión Europea en Colombia, si el viaje es por un tiempo no mayor a 90 días, los colombianos no necesitan visa, siempre y cuando sea por los motivos mencionados anteriormente. (turismo, educación, visitas familiares), Además, la Unión Europea aclara que durante los 90 días, estas personas no podrán realizar actividades económicas remuneradas.

Para estos países no necesitan visa:

Austria.

Alemania.

Bélgica.

Bulgaria.

Chipre.

Croacia.

Dinamarca.

Eslovaquia.

Eslovenia.

España.

Estonia.

Finlandia.

Francia.

Grecia.

Hungría.

Islandia.

También se encuentran Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Suiza y Suecia.

Los colombianos que requieran quedarse por más de los 90 días permitidos, deberá obtener un visado, que puede variar según el país de la UE al que se dirigen.

¿Qué necesita un colombiano para viajar a la UE?

Siempre y cuando el viaje sea por un periodo menor a 90 años, los ciudadanos deben cumplir los siguientes requisitos:

Debe tener el pasaporte vigente, en formato electrónico o de lectura mecánica. Pasaje de ida y regreso. Comprobante de la reserva del hotel en donde se hospedará. En caso de que el alojamiento sea en una residencia privada, como viviendas de familiares o amigos, necesita un documento de incitación. Para esto debe consultar el formato y requisitos en la embajada, ya que pueden variar dependiendo del país. Debe tener entre 50 y 100 euros por día, dependiendo del país al que viaje.

