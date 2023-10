‘Padre Chucho’, familiar de un eliminado de ‘Yo me llamo’, apareció en televisión colombiana luego de que vivió duros momentos durante un reciente viaje con feligreses a Israel.

El padre ‘Chucho’ fue vinculado con un negocio de viajes que cobra una millonada para creyentes, realidad sobre la que se confesó para aclarar la función que cumple dentro de ese proceso.

¿Qué dijo padre ‘Chucho’ sobre viajes a Israel y supuesto negocio?

Si bien en otras ocasiones lloró en medio de la tensión, el sacerdote aprovechó su presencia en el programa matutino de Caracol Televisión para desmentir que tiene un negocio con los creyentes.

“Yo dejé de ser guía espiritual porque a mí me invitaron a ser guía espiritual… a propósito y les agradezco algo que quiero aclarar porque algo que me ha dolido de llegar a Colombia y decir que ella o los peregrinos me pagaron a mí, que yo cobré para ellos 6.000 dólares. Nunca, qué cosa tan terrible”, afirmó.

El padre ‘Chucho’ explicó una realidad sobre su papel dentro de las excursiones con los feligreses, al tiempo que reveló un detalle que tuvo y que hasta ahora no se sabía.

“A mí, sí, la empresa que los llevó a ellos me regaló mi viaje, pero me voy a confesar: mi viaje se lo regalé a Adriana León, que es una mujer humilde que no ha podido quizá ni viajar a San Andrés. Dije: ‘Si yo puedo pagar mi viaje’. Yo me lo pagué y le pueden preguntar a la empresa”, aclaró.

Orjuela aseveró que la mujer que mencionó en este relato ha trabajado junto a él con ese gesto, por lo que lloró de la emoción y de la felicidad por el pasaje para conocer a Israel. Eso sí, insistió en que él no tiene ninguna empresa de turismo turismo.

“Eso me pareció irrespetuoso, me pareció grotesco. Si yo pudiera denunciar realmente eso que están haciendo en YouTube, yo lo haría porque no me parece justo que puedan denigrar. Yo estoy acostumbrado, pero en este momento de dolor eso no se hace”, finalizó.



Luego de su regreso a Colombia después de esa situación de temor que pasó junto al resto de viajeros del país, el religioso se mostró agradecido por el regreso después de esas circunstancias.

Video de padre ‘Chucho’ en el que habló sobre sus viajes a Israel

Jesús Hernán Orjuela, nombre real del sacerdote, apareció en la emisión de ‘Día a día’ del martes 17 de octubre para referirse al papel que cumple en esas excursiones de colombianos en el mencionado país.

Padre Chucho respondió sobre viajes con feligreses a Israel pic.twitter.com/Qr8AD4LTki — Ana (@PuraCensura) October 17, 2023

