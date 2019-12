Para Julio Sánchez Cristo, más allá de criticar que la reforma se votó a la madrugada, lo que debe importar es que todo se hizo por el bien de los ciudadanos más pobres.

“#VotarEnLaMadrugadaEs lo de menos, lo importante es saber que votaron los senadores y que lo hicieron pensando en el bien de los colombianos más necesitados y no en el interés de quienes financiaron sus campañas”, señaló el periodista en su cuenta de Twitter.

Luego del comentario, los seguidores de Sánchez Cristo no escatimaron en críticas para él, y buena parte de ellas considera que la reforma no es beneficiosa para Colombia, y favorece, según dicen, a las clases más favorecidas.

“No julio, no es lo de menos!!! Que estén haciendo su trabajo a media noche como adolescentes que intentan salvar el semestre no es presentable, especialmente cuando están aprobando cosas que la población debe conocer de primera mano, es un actuar cínico y oscuro. Típico ladrones”, respondió una de sus seguidoras.

