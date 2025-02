Por: Canal Uno

Canal 1 fue el primer canal de televisión fundado en Colombia, el 13 de junio de 1954, y es uno de los tres canales de televisión abierta que llega de forma gratuita a todo el territorio nacional.n Visitar sitio

Los emojis, comúnmente utilizados en la comunicación digital, han sido descubiertos como herramientas potencialmente maliciosas por delincuentes. Aunque son íconos que expresan emociones y complementan mensajes en redes como TikTok, Instagram y Facebook, los ‘hackers’ han encontrado formas de ocultar códigos dentro de ellos para acceder a datos privados.

Un estudio del experto en ciberseguridad Paul Butler, citado por ComputerHoy, revela que los emojis pueden manipularse para encubrir información dañina. Esto representa un riesgo significativo para los usuarios de aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram. Los delincuentes aprovechan cada envío de un emoji para modificar la pequeña cantidad de datos que este transmite e incluir código oculto.

Utilizando técnicas avanzadas, los ciberdelincuentes pueden incrustar mensajes maliciosos en estos íconos, lo que facilita la filtración de datos o el acceso no autorizado a dispositivos. Este hallazgo subraya la urgencia de mejorar las medidas de seguridad en la comunicación digital.

La creciente amenaza del uso de emojis en el cibercrimen se debe a su presencia en casi todas las aplicaciones de mensajería. Los hackers utilizan caracteres de “selectores de variación Unicode” para modificar estos símbolos sin que se perciban errores. Esto les permite enviar pequeños fragmentos de texto que pueden evadir mecanismos de seguridad.

Aunque esta técnica no permite la distribución masiva de malware, sí puede comprometer información sensible al eludir medidas de protección. Esta vulnerabilidad puede facilitar el espionaje digital y el monitoreo no autorizado de conversaciones.

(Vea también: WhatsApp presenta nuevos emojis, entre ellos uno solicitado que representa a la mayoría)

¿Cómo protegerse de esta nueva modalidad de estafa?

Para evitar convertirse en víctima de ciberataques que utilizan emojis, los expertos sugieren adoptar medidas similares a las que se aplican ante otras amenazas informáticas:

No abra enlaces, descargue archivos ni copie contenido de fuentes que no reconozca o que le parezcan sospechosas.

descargue archivos ni copie contenido o que le parezcan sospechosas. Mantenga actualizado su antivirus y los programas de detección de malware para identificar posibles riesgos.

y los programas de detección de malware para identificar posibles riesgos. Emplee aplicaciones de mensajería que ofrezcan cifrado de extremo a extremo para disminuir el riesgo de exposición.

para disminuir el riesgo de exposición. Si su teléfono o computadora presenta comportamientos inusuales tras recibir un mensaje con emojis, esto puede indicar una posible infección.

esto puede indicar una posible infección. Tenga cuidado, ya que la acción de copiar y pegar puede transferir datos ocultos sin que el usuario se dé cuenta.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.