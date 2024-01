El Gobierno nacional realizó el lanzamiento de la línea de crédito CREO (Crédito para la Economía Popular), una estrategia para erradicar el temido ‘gota a gota’ y fomentar la inclusión financiera en sectores agrarios y no agrarios.

Esta nueva herramienta financiera, respaldada por el Decreto 2120 del 11 de diciembre de 2023, tiene como objetivo brindar acceso a préstamos de bajo monto, sin necesidad de fiadores ni garantías adicionales, con plazos flexibles de hasta 24 meses.

Gustavo Petro, a través de su cuenta en X, enfatizó la importancia de generalizar el crédito barato en la economía popular para evitar la trampa de los usureros del ‘gota a gota’. “CREO es una herramienta crucial para impulsar el crédito formal en la economía popular, generando un cambio histórico en las condiciones crediticias del país”, explicaron en un comunicado de prensa.

La línea se enfoca en unidades de baja escala, tanto mercantiles como no mercantiles, pertenecientes a los estratos Sisbén A, B o C, que sean pequeños productores de bajos ingresos. En cuanto al tope de los préstamos, se informó que, para el sector no agrario, el monto máximo es de $2.000.000 con un plazo de hasta 12 meses. Para el sector agrario, el límite es de $4.000.000 con un plazo extendido de 24 meses.

El Gobierno nacional actuará como fiador a través del Fondo Nacional de Garantías y el Fondo Agropecuario de Garantías, respaldando hasta el 70 % del crédito. También se señala que el Gobierno subsidiará la tasa de interés, alcanzando un 5 % para proyectos no agrícolas y un 20 % para proyectos agrícolas.

El Banco Agrario desempeña un rol vital, siendo el principal colocador de las líneas agropecuarias en el Grupo Bicentenario. Otro de los beneficios es que no es necesario que las personas que vayan a acceder al crédito estén bancarizadas.

Por otro lado, para quienes ya tienen una deuda con crédito varios expertos han recomendado renegocear las condiciones luego de que el Banco de la República decidiera bajar por primera vez en más de 10 meses las tasas de interés, el pasado mes de diciembre.

Así las cosas, los analistas señalaron que, durante este primer semestre de 2024, las tasas de interés seguirán con su tendencia a la baja y podrían caer de 13 % a 7 %.

“Creemos que el ciclo de tasas se va a empezar a bajar de manera importante durante todo el primer semestre de este año, por lo que nos imaginamos que las tasas que hoy están en 13 por ciento podrían buscar niveles cercanos a 7,5 por ciento al cierre de 2024. Y así, todas las demás tasas de la economía deberían reaccionar”, señaló David Cubides, director de Investigaciones Económicas de Alianza Valores.

