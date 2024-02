Por: CENET

La adquisición de productos crediticios se ha convertido en una práctica cotidiana para muchas personas. Sin embargo, pocos comprenden plenamente el funcionamiento de las centrales de riesgo y la relevancia de los informes que emiten para el sistema financiero.

Estas centrales desempeñan un papel crucial al proporcionar a las entidades financieras información sobre el comportamiento crediticio de los individuos, permitiéndoles evaluar el riesgo de incumplimiento de obligaciones o de caer en morosidad.

Conocer los factores que inciden en el puntaje que entregan las centrales es clave para quienes deseen tener una vida crediticia exitosa y sin deudas, Nu Colombia, una de las principales plataformas digitales de servicios financieros a nivel mundial da varios consejos.

Consejos para mejorar el puntaje crediticio en Colombia

1. Construir un historial crediticio: Aunque el monto del préstamo o el límite de la tarjeta sea pequeño, el comportamiento de pago nutrirá la calificación para bien o para mal, todo dependiendo del cumplimiento de los términos de los productos y la responsabilidad asumida para cada uno de ellos.

2. Tener un número razonable de créditos: El sistema crediticio no es exclusivo, al contrario, siempre es posible tener varias líneas de crédito abiertas al mismo tiempo. De esta forma, una persona puede tener una tarjeta de crédito, una hipoteca y estar pagando las cuotas de un auto. No obstante, si las deudas aumentan y los ingresos no, es probable que el puntaje crediticio baje, debido a que la probabilidad de que se incurra en mora aumenta.

3. Pagar la tarjeta de crédito a tiempo: Es recomendable pagar a tiempo las cuotas correspondientes a la tarjeta de crédito. No solamente mejorará el scoring si se paga el total de los gastos mensuales presentes en la tarjeta, sino también si se hace en el plazo determinado por la factura. Si las deudas no están siendo solventadas con los ingresos mensuales, es necesario recortar gastos y priorizar el dinero.

La empresa menciona que mejorar el puntaje crediticio es esencial para acceder a mejores oportunidades financieras. Tomar medidas como construir un historial crediticio sólido, manejar sabiamente la cantidad de créditos y cumplir puntualmente con los pagos fortalecerá la posición crediticia. Cuidar el puntaje es una inversión en el bienestar económico a largo plazo.

