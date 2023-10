El ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, confirmó que este jueves 12 de octubre, en horas de la tarde, la entidad anunciará las decisiones definitivas sobre el futuro de Tigo y su crisis financiera: ser capitalizada por sus socios EPM y Millicom o el camino de la reorganización empresarial.

A pesar de que hace una semana parecía haber acuerdos entre EPM y Millicom para una capitalización conjunta por $ 600.000 millones, la empresa europea manifestó esta semana su inconformidad con las condiciones planteadas por la empresa antioqueña, lo que deja de nuevo en el limbo esta opción como la más viable por el momento.

Hay que recordar que el plazo que había entregado el Gobierno Nacional para lograr una capitalización era hasta el 11 de octubre, por lo cual Lizcano confirmó que hoy habrá una rueda de prensa para anunciar la decisión definitiva.

Inconformidad de Millicom con EPM

“Lo que no hemos acordado, ni podemos acordar, como EPM busca en su contrapropuesta del viernes en la tarde y se desprende también de sus recientes declaraciones públicas, es tener una obligación financiera adicional que opere onerosamente solo en contra de Millicom y, en particular, a un valor que no sea libremente determinado de común acuerdo entre las partes”, dijo Millicom.

El MinTIC dio este día para llegar a dos opciones: capitalizar o reorganización empresarial. A pesar de las distantes posiciones, aun se espera que la conciliación y el acuerdo se efectúe entre los socios y se confirme al país la decisión sobre Tigo y su crisis.

Lizcano dijo recientemente que es muy importante salvar la empresa, el mercado, los empleos y el servicio que ofrece Tigo a más de 16 millones de usuarios.

“Soy optimista, ellos todavía están cerrando detalles, y espero que de pronto mañana podamos dar una buena noticia al país, o una mala: reorganización o capitalización. Ya el plazo se vence hoy. Ellos todavía están trabajando, y me han dicho que mañana, tenemos una reunión a las 2:30 p.m. en el ministerio para anunciar cuál será la decisión que toma el Gobierno”, concluyó Lizcano.

