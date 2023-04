Nequi es quizá la plataforma bancaria o billetera digital más usada por los colombianos, ya que esta los puede sacar de varios apuros cuando no se tiene dinero en efectivo.

A diario, miles de usuarios la usan ya sea como método de pago o para hacer trasferencias en cuestión de segundos. Sin embargo, hay casos en los que un error en la digitación de un número puede ocasionar todo un dolor para la persona que envía la suma de dinero.

Este es el caso de Jhon Jaime León, quien este domingo por medio de Twitter expuso la equivocación que cometió cuando transfirió 2’314.000 pesos de su cuenta de Nequi. Según explicó, fue a hacer un pago pero terminó enviándole el dinero a otra persona.

“Si alguien conoce alguien con este nombre, por favor que me puedan ayudar con su paradero. Daré recompensa. Iba a pagar algo y sin querer me equivoqué en un número”, escribió en su trino el joven que en su perfil se identifica como precandidato al Concejo de Cartagena por el Pacto Histórico.

Si alguien conoce alguien con este nombre, por favor que me puedan dar con su paradero🙏🙏daré recompensa, iba a pagar algo y sin querer me equivoqué en un número o al que se lo envié le daré algo a cambio que me lo devuelva pic.twitter.com/H04J7VuuHg — Jhon Jaime León (@JhonjaQueSea) April 9, 2023

Nequi: quién habría recibido el dinero por error

De acuerdo con la imagen publicada por el usuario, el dinero que envió habría terminado en la cuenta de un hombre llamado Roiner Javier Camargo, a quien le ofreció recompensa por la devolución del monto.

Para quienes me están señalando mi querida madre fue quien hizo la tranferencia por no querer aceptar ayuda se equivocó cualquiera se puede equivocar. La gente es súper buena para juzgar y señalar 😭 — Jhon Jaime León (@JhonjaQueSea) April 10, 2023

Su publicación se hizo viral en cuestión de horas y diferentes internautas reaccionaron ante lo sucedido. Fue así como el joven dio más detalles de la situación e indicó que su mamá fue quien envió por error la suma de dinero.

Un usuario comentó el trino indicando que la plata se había perdido, pero la cuenta de Nequi contesto enseguida indicando que esto no era del todo cierto. No obstante, la empresa aún no se ha pronunciado oficialmente al respecto y sobre qué ayuda le podrían brindar al hombre.