Este martes 28 de noviembre iniciaron las conversaciones para que el Gobierno colombiano, los principales gremios y voceros de los trabajadores concilien el aumento que tendrá el salario mínimo para 2024.

Ese mismo proceso de definición del salario mínimo para el próximo año está en marcha en varios países como España, que ya se encuentran en plenas discusiones entre sindicatos, empresarios y gobierno.

De acuerdo con información de El Tiempo, en ese país, la negociación tuvo un pedido de las empresas para aumentar 1.112 euros (equivalentes a 5’004.112 pesos colombianos al cambio de hoy), mientras que los sindicatos exigen que sea de 1.200 euros, algo más de 5’400.000 pesos.

Este año, el sueldo promedio en ese país es de 1.080 euros brutos mensuales diferidos en 14 pagos, cerca de 4’692.000 pesos colombianos.

El diario El Mundo, de España, informó que la Comisión de Expertos evaluará el salario medio en ese territorio, considerando la Carta Europea que establece que ese debe equivaler al 60 %.

La inflación de 2023 en suelo ibérico cerró con un aumento interanual promedio del 3,6 %, factor clave junto con la productividad y la evaluación económica para definir el aumento.

Aunque los empresarios contemplan un incremento del 3 %, los sindicatos argumentan que este no sería adecuado, ya que el salario actual no alcanza el 60 % del sueldo medio, como lo sugiere la Carta Social Europea. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, busca soluciones que no perjudiquen a la clase trabajadora a pesar de las diferencias existentes entre las posturas.

Los trabajadores colombianos esperan que el aumento por lo menos llegue al 13 %, cifra que equivaldría a que el salario para el próximo año quedaría situado en 1’310.800 pesos, situado casi 4 millones de pesos por debajo de lo que pagan en España.

