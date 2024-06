Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Los conductores del país tienen un ‘manual de comportamiento’, el cual determina la manera cómo deberían conducir para evitar siniestros viales; incorporando el Código Nacional de Tránsito, además de las normas regionales, las cuales dictamina cada una de las autoridades de ciudades en las que se movilizan.

(Lea también: Advierten a conductores en Colombia por error que cometen viajando y sale muy caro)

Asimismo, en el país está prohibido el uso de varios dispositivos, los cuales están categorizados como distractores, por ende, podrían ocasionar accidentes. Justamente, por dicho factor, se prohíbe usarlos ya que pueden ser letales tanto para conductores o peatones.

De igual manera, uno de esos dispositivos son el radio del carro con pantalla, usualmente conectado a internet o bluetooth.

Sin embargo, no es el único que tiene dicha restricción, ya que, según la C38, el uso del celular mientras se maneja también ocasiona una infracción.

asi-puede-encender-un-carro-automatico-cuando-se-descarga-la-bateria-15-11-2023

La multa por manejar con el celular tiene un costo de:

Antes de responder esa pregunta, hay que aclarar que, las autoridades de tránsito recalcan que el uso del celular disminuye la atención del conductor y su capacidad para reaccionar a las señales de tráfico; incrementando la probabilidad de accidentes.

Le puede interesar: Conductores pueden recibir multa de tránsito por un accesorio en los carros

Ante esa posibilidad, la normativa es estricta y busca reducir las cifras de siniestralidad vial. Justamente, la multa equivale a 15 SMLDV, que en 2024 corresponde a 650.000 pesos.

Multa por ver el celular mientras el semáforo está rojo

Igualmente, esta sanción aplica incluso cuando el vehículo está detenido en un semáforo en rojo. Esto también los dice el Código Nacional de Tránsito.

(Vea también: Fotomultas en Bogotá: responden margen de error clave en cámaras de detección de velocidad)

Sin embargo, para obtener descuentos en el pago de la multa, es posible pagarla los primeros días luego de estar interpuesta. Además, la persona con la multa debe completar un curso de seguridad vial para beneficiarse de los descuentos mencionados.

No obstante, la multa por manejar con el celular no debe ser la única razón para no usar el dispositivo móvil mientras se conduce.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.