Avianca no deja de ser blanco de críticas por parte de sus usuarios, que se refugian en las redes sociales para expresar su inconformidad contra la famosa aerolínea; incluso, hace poco, la famosa presentadora Claudia Bahamón se quejó por el precio de los tiquetes a un destino nacional y aseguró que era más barato ir a España.

Ahora, la ‘tiktoker’ Laura Daza, que tiene en esa red social cerca de 150.000 seguidores, aprovechó la plataforma y se despachó con fuertes críticas contra Avianca, luego de que le exigieran un pago por 80 dólares, unos $ 333.000, por su pequeña cartera, que sería del tamaño de un paquete de papas.

La mujer dio a conocer que la aerolínea le cobró dicho valor luego de que validara una maleta, tipo morral, como su artículo personal, el único que puede llevar de mano por su clasificación de tiquete, pues así está estipulado en las políticas que maneja la empresa para sus pasajeros y por llevar más de un artículo deberá pagar un adicional.

En medio de su inconformidad y la discución que sostenía con dos empleados de Avianca, quienes se vieron obligados a llamar a seguridad, Daza terminó cediendo y pagando los 80 dólares para poder viajar tanto con su morral como con el pequeño bolso y así no perder su vuelo. Además, también señaló que muchos pasajeros del mismo avión ingresaron con maleta y cartera similar a la de ella.

Luego del incidente, Laura, ya en su asiento para iniciar el viaje, volvió a expresar su inconfromidad contra la aerolínea, que soprendió hace poco al rebajar precio de sus tiquetes para algunos destinos, y esta vez porque le esperaba un vuelo de 6 horas en sillas que no se reclinaban y que tampoco tenían pantallas.

Varios internautas comentaron sobre lo que le pasó a esta joven mujer y coincidieron en que jamas habían tenido que pasar por una situación similar, además, de aclararle a Laura que debe leer y seguir las reglas.

“Por eso dicen que el vuelo incluye una sola pieza”, “el problema es que no leemos y no nos gusta seguir las reglas”, “como el nombre lo dice, ‘artículo personal’, no artículos”, “Todo lo volvieron un negocio”, “Es que una aerolínea es un negocio, no es caridad”, dicen algunos de los comentarios.