La joven, identificada como Grete Creates, publicó un video en el que cuenta cómo gana un buen dinero haciendo diseños de manera veloz y vendiéndolos en una plataforma especializada.

En la grabación, ella cuenta que no es un proceso de la noche a la mañana y que le tomó 6 meses llegar a las cifras que consigue en la actualidad.

Este es el video de la mujer:

“Trabajo menos de 15 minutos al día en mis tiendas digitales de Etsy y gano alrededor de 3.000 dólares al mes (12,5 millones de pesos). Me tomó seis meses llegar allí”, dice la mujer en el TikTok.

La joven explica que hacer los diseños diarios le toma menos de 15 minutos, luego los publicita en la plataforma Etsy y allí los vende por buenas sumas de dinero.

Para viralizar los diseños que hace, la joven usa sus redes sociales y desde allí logra atraer a más clientes que le ayudan a su interesante modelo de negocio.

Sus diseños, agrega, son muy usados por personas en redes sociales, videos, invitaciones, folletos y más actividades que requieren presentaciones con plantillas creativas e imágenes.

Análisis muestra que colombianos son los que más trabajan y menos ganan

Un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) midió ganancias anuales estimadas y horas anuales trabajadas. Al obtener el cálculo semanal, se ve que Colombia es el país que más horas trabaja, pero no es el que más plata gana.

Los colombianos, compila la Ocde, trabajan en promedio 46 horas a la semana a US$ 9,2 la hora, lo que al final del domingo les representaría unos US$ 427. La cifra se encuentra muy por debajo del promedio de los países del bloque que trabajan 34 horas a US$ 30 y logran más de US$ 1.000 semanales.

El segundo país más trabajador, bajo los parámetros de la Ocde, es México con 43 horas a la semana. Sus ciudadanos ganan en promedio US$ 7 la hora y en una semana lograrían unos US$ 320 en promedio. Se trata de la segunda cifra más baja de los países estudiados (teniendo en cuenta que trabajan menos horas que Colombia).