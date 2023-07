“Trabajar, trabajar y trabajar”, podría ser la premisa de muchos de los países en la región y en las grandes economías. Sin embargo, las cifras muestran que no siempre es la clave de unos ingresos abundantes, ni tampoco de la productividad.

Al cruzar cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) de las ganancias anuales estimadas con las de horas anuales trabajadas y obtener el cálculo semanal, se ve, por ejemplo, que pese a que Colombia es el país que más trabaja, no es el que más gana.

Los colombianos, compila la Ocde, trabajan en promedio 46 horas a la semana a US $ 9,2 la hora, lo que al final del domingo les representaría unos US $ 427. La cifra se encuentra muy por debajo del promedio de los países del bloque que trabajan 34 horas a US $ 30 y logran más de US $ 1.000 semanales.

Mateo Rivera, analista experto en empresas, señala que uno de los grandes desafíos de la economía colombiana es incrementar los niveles de la productividad laboral, más aún teniendo en cuenta las grandes transformaciones.

Del lado de las ganancias, la Ocde hace el cálculo con los salarios medios. El dato se obtiene dividiendo la masa salarial total (basada en las cuentas nacionales) por el número medio de empleados en la economía. Es decir, los sueldos de toda la población. Y para las horas, la cifra es el número total de horas trabajadas en el año dividido por el número medio de personas ocupadas.

El segundo más trabajador, bajo los parámetros de la Ocde, es México con 43 horas a la semana. Sus ciudadanos ganan en promedio US $ 7 la hora y en una semana lograrían unos US $ 320 en promedio. Se trata de la segunda cifra más baja de los países estudiados.

Colombia y México tienen más factores comunes en materia de improductividad y es que ambos lideran el ranking de los países que más utilizan el celular en el día, 9 y 8 horas respectivamente. Con lo que ni los ciudadanos muy trabajadores, ni los que siempre están en línea serían buenos para el crecimiento económico. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) explica que el aumento de la productividad es principalmente el resultado de una mejor combinación entre el capital, el trabajo y la tecnología.

Esta receta, según confirman los datos, la ha sabido aplicar EE. UU., que pese a que sus ciudadanos pasan casi 6,3 horas en el celular, por cada hora trabajada le aportan US $ 72 al PIB. Los otros dos países que más usan el celular son Turquía, y Portugal, con 7,2 y 6,4 horas, respectivamente, pero estos tienen un nivel de productividad debajo del nivel promedio.

Al revisar el indicador del PIB por hora trabajada, que también realiza la Ocde, mientras en Colombia un empleado aporta US $ 14,27 y en México US $ 18,66. El promedio en los países del bloque es de US $ 53.

Costa Rica cierra el top tres de los más trabajadores con 41 horas a la semana y un pago por hora promedio de US $ 14, lo que representa en siete días unos US $ 597.

Después de este país, los demás trabajan 38 horas o menos, como en Chile, cuya ganancia semanal es de US $ 634. Por debajo de las 30 horas a la semana se encuentran Reino Unido, Suiza, Bélgica, Francia y Finlandia, todos con 29. Sin embargo, al revisar el pago, Suiza tiene el más alto con US $ 48.

Finalmente, el país de la Ocde que menos trabaja es Alemania con 26 horas semanales y US $ 44 la hora.