Cali, la capital mundial de la salsa, ha sorprendido a propios y extraños al posicionarse como la ciudad con la mayor cantidad de moteles en Colombia, según revelan los registros del año 2021.

A pesar de que Colombia es conocida por su cultura conservadora, los números no mienten: se registran un total de 10.097 establecimientos de moteles en el país.

Sin embargo, lo que resalta es la abrumadora presencia en Cali, con una cifra de 7.950 moteles.

Barranquilla le sigue con 800 y Bogotá con 681, mientras que Medellín, reconocida por sus servicios de alojamiento en hoteles, cuenta con 523 establecimientos, incluyendo el pionero en moteles temáticos.

Esta situación ha desatado una intensa discusión en las redes sociales, donde muchos caleños expresan su perplejidad ante la desproporcionada cantidad de moteles en comparación con otras ciudades principales.

Dando entre varias opiniones con la posibilidad de que detrás de este fenómeno haya un trasfondo más, como el lavado de dinero.

“No es normal que Cali tenga más de 7.000 moteles, mientras otras ciudades principales no llegan a los mil. Quizá no somos la ciudad del amor, sino la ciudad del lavado de dinero. Varias investigaciones han dado luces de cómo Cali y el Valle son epicentro de lavado de activos”, opinan algunos usuarios en redes sociales.

— Isabel Vera (@IsabelVeraZa) January 24, 2024