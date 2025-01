La llegada de la temporada escolar marca un periodo de gastos importantes para los padres de familia y los estudiantes en general. Uno de los infaltables para este periodo es el morral, o maleta, que muchas personas suelen renovar cada año y es fundamental para llevar todos los demás útiles escolares.

Así las cosas, para 2025, el mercado en Colombia ofrece una amplia variedad de productos, según lo constató La República a través de un sondeo con las principales marcas que ofrecen este accesorio en Colombia.

Entre los comercios más reconocidos en el país se incluyen Totto, Panamericana, Falabella y Samsonite. Todas estas con opciones y marcas diferentes en el inventario de sus bodegas y vitrinas.

A continuación, se presentan los precios y descuentos de los morrales en las tiendas más populares para 2025, según La República:

Totto

Precios: desde 69.900 hasta 599.900 pesos colombianos.

desde 69.900 hasta 599.900 pesos colombianos. Totto ofrece descuentos web de hasta 30 % en algunas referencias. Además, cuentan con combos escolares que incluyen cartuchera y lonchera, ideal para el regreso a clases.

Panamericana

Precios: desde 29.900 hasta 299.900 pesos colombianos.

desde 29.900 hasta 299.900 pesos colombianos. Panamericana destaca con un combo morral escolar + lonchera, con un atractivo descuento del 25 %. Esta oferta es perfecta para quienes buscan un paquete completo para sus hijos.

Falabella

Precios: desde 80.000 hasta 430.000 pesos colombianos.

desde 80.000 hasta 430.000 pesos colombianos. Falabella tiene más de 75 referencias disponibles tanto en sus tiendas físicas como en su sitio web Falabella.com. Aunque no especifican descuentos particulares, la amplia variedad de opciones permite encontrar productos para todos los gustos y necesidades.

Samsonite

Precios: desde 50.000 hasta 1.299.000 pesos colombianos.

desde 50.000 hasta 1.299.000 pesos colombianos. Samsonite ofrece descuentos web entre 20 % y 50 % en algunas referencias. Esta tienda es conocida por la calidad y durabilidad de sus productos, por lo que estos descuentos son una oportunidad para obtener morrales de alta gama a mejores precios.

¿Qué está prohibido pedir en la lista de útiles escolares 2024?

En Colombia, durante la temporada escolar de 2025, los colegios no pueden exigir a los padres ciertos útiles escolares. De acuerdo con la Ley 115 de 1994, modificada por la Ley 1269 de 2008, y el Decreto 1075 de 2015, los establecimientos educativos deben proporcionar a los padres la lista completa de útiles al momento de matricular a los estudiantes, sin exigir cuotas adicionales en dinero o en especie.

Tampoco pueden obligar a los padres a comprar los materiales directamente en la institución o en negocios asociados.

Las instituciones educativas no pueden solicitar la entrega de materiales al colegio ni imponer proveedores o marcas específicas, según la Resolución 17821 de 2023. Los textos escolares no deben ser diferentes a los del año anterior, a menos que se hayan usado durante al menos tres años, y no pueden requerir más de un uniforme de uso diario y de educación física.

Además, los colegios deben proporcionar un cronograma de actividades para evitar la exigencia de la totalidad de útiles el primer día de clases.

Por otro lado, los colegios públicos pueden incluir en la lista de útiles escolares elementos básicos como lápices, lapiceros, borradores, cuadernos, carpetas, materiales de dibujo y arte, reglas, compases y calculadoras.

