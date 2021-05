La mujer, que fue despedida de un estudio de modelaje webcam en Mosquera, Cundinamarca, ganó en la Corte Constitucional una demanda por despido injustificado, detalló Caracol Radio.

Para el propietario del estudio webcam, su relación no era laboral sino comercial; argumento que fue usado por la mujer para presentar la demanda, añadió esa emisora.

“Yo trabajé en esto, lastimosamente por necesidad, y me sacaron a los 8 meses de gestación. Me negaron muchos derechos, busqué ayuda y me la negaron. No lo hago por la plata, porque pasé muchas necesidades, pero sí quiero que se haga justicia por todo lo que sufrí y lo que sufrió mi bebé. A él le negaron la salud desde que estuvo en el vientre”, detalló la mujer, en palabras recopiladas por la cadena radial.