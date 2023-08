Este miércoles, 9 de agosto, el ministro de Hacienda de Colombia, Ricardo Bonilla, fue citado de nuevo a un debate en el Congreso para hablar acerca de la ejecución presupuestal y las ganancias de Ecopetrol.

(Lea también: Presidente de Ecopetrol da la cara luego de caída en las ganancias de la petrolera)

El jefe de la cartera señaló que todos estaban esperando que los ingresos de Ecopetrol disminuyeran.

“Esto porque no es lo mismo tener un petróleo a US $ 105 que a US $ 80, entonces, en ese sentido, las ganancias extraordinarias que obtuvo en el 2022, difícilmente se van a repetir”, dijo