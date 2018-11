Todo ocurrió en el programa de esta mañana de La W Radio, en donde el comunicador citó al Ministro de Hacienda para explicar algunos puntos de la próxima reforma tributaria. Allí, en medio de unas cuantas preguntas al viceministro (funcionario designado para la entrevista) sobre el IVA y los productos que se les incrementará el tributo, el comunicador cuestionó la presencia de Carrasquilla.

“Yo no entiendo una cosa ¿dónde está el ministro de hacienda? Esto (la Ley de Financiamiento) la está defendiendo el viceministro y unos exdirectores de la Dian. Pero el ministro no está”, dijó Cristo en medio del programa.

Aunque en ese momento el periodista no volvió a preguntarse sobre la presencia de Carrasquilla en los medios de comunicación, sí indicó que las explicaciones de Rodríguez son muy confusas. De hecho, tras hablar con Rodríguez, aseguró que esta nueva reforma tributaria no es clara, pues se le debe explicar punto por punto a los colombianos sobre los productos y las devoluciones que se harán al gravar con el Impuesto de Valor Agregado (IVA) los productos de la canasta familiar.

Al finalizar la entrevista con Rodríguez, los integrantes de la mesa de trabajo reiteraron la falta de presencia de Carrasquilla en los medios de comunicación. “En los últimos días los únicos que han explicado de qué se trata la ley han sido algunos economistas, nada más”, dijeron.

“Uno se pregunta por qué Carrasquilla no explica su ley. El ministro no quiere aparecer en medios de comunicación porque teme que se le pregunte sobre los bonos del agua”, señaló un periodista de la mesa de trabajo, a lo que Cristo añadió: “entonces hay que decirle a Carrasquilla que nos comprometemos a no preguntarle por los bonos del agua”.

A estos cuestionamientos también se sumaron algunos usuarios de Twitter, que no desaprovecharon el momento para pedir explicaciones sobre este proyecto. Aquí algunas de las reacciones:

Sr. viceministro de @MinHacienda @RodLuisAlberto tratando de defender lo indefendible. Vergüenza de funcionario publico. — Rafael Porto Hill (@rafaelportohill) November 1, 2018