Miguel Polo Polo entró en la dinámica de la caja de las preguntas en Instagram y fue allí en donde reveló que Arturo Calle es su marca favorita para comprar trajes.

El cartagenero, que cuenta con más de 108.000 seguidores en la red social, lució uno de los vestidos de la marca para responder la inquietud de un internauta que le preguntó sobre la ropa que usa a diario, es decir, en el Congreso de la República.

El congresista fue más allá y reveló el precio de los vestidos que compra en Arturo Calle, señalando que uno de ellos, con el que aparece en el video, le costó cerca de 800.000 pesos.

“Este traje lo compré en Arturo Calle, me costó creo que 800.000 pesos, no soy muy carero, no me gusta usar trajes de millones de pesos. Un traje de más de un millón no lo compro”, dijo.