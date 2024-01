No solo Amazon, Discord y Twitch, empresas tecnológicas con operación globalm están reduciendo su nómina. Esta semana, Microsoft se unió a la tendencia y precisó que los despidos afectarán principalmente a su división de entretenimiento. La decisión fue anunciada mientras se consolida la compra de la compañía Activision Blizzard, informó Bloomberg.

(Lea también: Dos empresas enormes pasan días duros y anuncian despido masivo: 500 empleados, fuera)

Phil Spencer, jefe de la división de juegos de Microsoft, explicó en un correo a los empleados que los recortes se produjeron después de que se encontraran “sinergias” entre las dos empresas. De hecho, se supo que aún no hay claridad sobre quiénes se quedarán sin trabajo.



El ejecutivo indicó a los trabajadores que Microsoft y Activision estaban comprometidos a encontrar una estructura de costos sostenible para hacer crecer el negocio de los videojuegos, que emplea a 22.000 personas.



De acuerdo con The Verge, Microsoft despedirá a 1.900 empleados en sus divisiones de Activision Blizzard y Xbox. La mayor parte de los afectados pertenecen a Activision, pero también habrá impacto en las divisiones de Xbox y Zenimax (propietaria de Bethesda, y que Microsoft también adquirió en 2020).

Es decir, luego de sellar la operación por más de 60.000 millones de dólares, Microsoft tomó la decisión de despedir a muchos trabajadores de Activision, principalmente, para encontrar un equilibrio en sus finanzas.

Lee También

Además de la novedad de los despidos, el presidente de Blizzard, Mike Ybarra, anunció que dejaría la empresa. “Es un día tremendamente difícil para mí. Mi energía y apoyo se centrarán en todos esos increíbles individuos afectados”, dijo Ybarra en su cuenta de la red X, antes Twitter.

I want to thank everyone who is impacted today for their meaningful contributions to their teams, to Blizzard, and to players’ lives. It’s an incredibly hard day and my energy and support will be focused on all those amazing individuals impacted – this is in no way a reflection…

— Mike Ybarra 🎄 (@Qwik) January 25, 2024