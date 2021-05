green

Jean Claude Bessudo habló en entrevista con Pulzo sobre la belleza y el potencial que tiene Colombia en materia turística. Sin embargo, invita a que primero se resuelvan los problemas internos y se ponga bonita la casa: todo a través del diálogo para superar la crisis actual, dice.

El presidente de Aviatur aprovechó el espacio para dar los tres destinos que, para él, son los mejores de Colombia y que deberían estar en el ojo de los turistas:

Cayo Bolívar

Según Bessudo, en este destino del país no hay turismo, no hay investigación, no hay nada que pueda interrumpir el descanso. “Es una maravilla”, dice.

Este destino queda a 16 minutos de San Andrés y es una de las maravillas naturales que se esconden en el archipiélago. Quienes han viajado aseguran que allá se puede disfrutar de la tranquilidad de las playas vírgenes y la belleza de sus aguas.

Mompox

Es uno de los destinos más destacados del departamento de Bolívar. El presidente de Aviatur asegura que es un “hijo adoptivo” de Mompox y que le encanta.

“Qué maravilla de gente, qué maravilla de talento”, dijo el empresario en Pulzo.

Mompox es un lugar mágico de Colombia que permite hacer, entre otras cosas, turismo religioso y disfrutar de un ambiente colonial nutrido de plazas y parques. Los turistas cuando visitan este municipio quedan encantados con las artesanías, los dulces y la gastronomía.

Barichara

Este municipio en Santander también es uno de los más destacados de Colombia y acoge a centenares de visitantes durante todo el año. Según Jean Claude Bessudo, Barichara supo conservar su arquitectura perfecta, en el 99 % del pueblo.

“Barichara es un pueblo impecable, en limpieza por todas partes”, destaca el empresario.

Presidente de Aviatur habla del turismo en Colombia

Bessudo es insistente en que para hablar actualmente de turismo en el país lo primero que se debe hacer es ordenar la casa. A nivel internacional Colombia es muy fácil de vender, pero bajo la crisis actual y el pico de COVID-19 que se vive es casi imposible.

“Tenemos todo, playas, turismo de historia, páramos, climas, todo. Lo que yo estoy pidiendo hoy en día es que nos volvamos un país acogedor para los colombianos, dejemos el circo, las manifestaciones y regresemos a la calma. Aprendamos a vivir y convivir como colombianos y volvamos a recibir turistas extranjeros”, sentenció el empresario.

