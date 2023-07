Se acerca el momento para que Colombia despliegue la infraestructura de medición avanzada (AMI) -medidores inteligentes- y le de paso a un nuevo escenario en el que los usuarios y sector de energía eléctrica podrán tener un mejor manejo de los consumos.

(Lea también: 5 electrodomésticos con más consumo de energía; ahórrese unos pesos en el recibo de la luz)

Para entender mejor lo que se viene para el país y el sector, Valora Analitik habló con el exdirector de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y socio gerente de Asesorías en Proyectos de Energía, Jorge Valencia, para tener más detalles sobre la implementación de los medidores inteligentes en el país.

Al respecto, lo primero para decir es que la medida de implementación de la medición avanzada está desde principios de 2022; es decir, que está vigente que es la Resolución 101 001 de 2022 de la CREG.

Pero con el fallo de la Corte Constitucional -que declaró inexequible ese artículo que prohibía el cobro del medidor- hubo que hacer unos pequeños ajustes.

“Pero con lo básico de la resolución -que no son solamente los medidores inteligentes y si se van a cobrar, sino que hay otros elementos- se supone que ya empezaron a correr los tiempos. ¿Cuál es la secuencia que tiene que darse en la implementación de medición avanzada? Las empresas deben hacer un piloto, si no lo han hecho, porque hay varias que ya lo hicieron, incluso, varias que ya no tienen politos, sino que ya los están cambiando”, explicó Valencia.

Algunas de estas empresas son: la Compañía Energética de Occidente, Eenl también tiene un volumen importante de medidores inteligentes, Celsia en algunos mercados ha hecho algunos cambios, Caribe ha venido cambiando -sobre todo, como parte del plan de recuperación de pérdidas-.

Así las cosas, de acuerdo con Jorge Valencia, las empresas tienen que o hacer un piloto o documentar muy bien los resultados de lo que ya tienen instalado como piloto.

Posteriormente, las empresas deberán hacer un análisis de beneficio-costo para conocer hasta dónde llegar en la implementación, de esta manera las compañías asumirían -con los ahorros operativos y demás- el cambio de los medidores.

Según Valencia, en principio, no se les cobraría a los usuarios, pero es una discusión que sigue viva entre las empresas ya que algunas manifiestan que no les da para cubrir los costos totales.

Ahora bien, la implementación de los medidores inteligentes, en un primer momento, no se le llevaría al 100 % de los usuarios, sino que la iniciativa está enfocada en aquellos lugares en donde el beneficio de cambiar el medidor es mucho más alto.

Es decir, las áreas de difícil acceso o de gestión.

O sea, que se podrá acceder remotamente a los consumos de energía sin mayores desplazamientos y, de acuerdo con el experto, ese es el tipo de ahorros que se van a tener en el mercado y que, en general, deberían ayudar a financiar todo este proceso.

Hasta aquí se ha hablado de la primera etapa de la implementación de los medidores inteligentes: que para ejecutarse es necesario conocer hasta dónde las empresas les da el beneficio-costo.

“Ese plan lo tienen que presentar a la CREG. Sé que hay un plazo -creo que eran dos años más o menos- que viene desde el año pasado. Es por eso que puede haber mensajes de la Comisión indicando que la iniciativa debería empezarse a mover este año”, explicó Jorge Valencia.

En este escenario, las empresas tendrán que presentar su plan a la CREG y la entidad aprobarlo, que es lo que consiste la primera parte de la resolución.

Para el exdirector de la CREG hay varios beneficios que traerá para el país, sector de energía eléctrica y usuarios la puesta en marcha de medidores inteligentes:

La operación de los medidores inteligentes hace que los usuarios sean más conscientes de en qué se está gastando la energía y cómo podría hacer para bajar su factura.

“Hoy nosotros no sabemos, hoy nos miden un valor mensual y tú no sabes en ese mes qué fue lo que te subió el consumo. Hay cosas que no somos conscientes de que consumen mucha energía, pero como está metida en esa bolsa no las vemos. Esto va a permitir ser más conscientes de cómo consumimos”, relató Valencia.