McDonald’s es, sin duda, una de las marcas más reconocidas en el mundo, pues tiene presencia en la mayoría de países y por eso millones de personas conocen el característico sabor de las hamburguesas, las papas, los helados y mucho más.

Sin embargo, este jueves tres de octubre sorprendió de gran manera a sus clientes en Estados Unidos, puesto que anunció un cambio en el menú con respecto a una de sus hamburguesas más famosas: la reconocida Big Mac.

Este producto trae tres panes, doble carne, lechuga, pepinillos y una salsa que cualquier seguidor de esta compañía es capaz de detectar.

Con un video compartido en sus redes sociales, McDonald’s aseguró que la idea es, por un tiempo limitado, cambiar la carne de res por pollo, una decisión que ya fue probada en 2020 en Florida y que ahora muchas personas celebran en el país norteamericano.

KAI CENAT And MCDONALD’S Announce The New Chicken BIGMAC Coming October 10th 👀 pic.twitter.com/WYZKyLhjEV

— HypeNeverDies (@HypeNeverDies) October 4, 2024