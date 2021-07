En diálogo con Pulzo, el empresario Mario Hernández se refirió a la frase de Claudia López, en la que ella le recriminó por hacer una observación acerca del estado de la malla vial en Bogotá.

Lee También

Sin embargo, Hernández contó a Pulzo que su carro no tiene nada de lujoso y que por eso encontró fuera de lugar el comentario hostil de la alcaldesa de Bogotá.

“Yo tengo una camioneta Toyota hace como 10 años. Yo ando en eso. Yo no le meto plata a los carros, lo que necesito es transportarme y ya. Le meto plata es a la industria, a las máquinas que producen y gracias a eso sostenemos a la gente. El año pasado, cerramos 4 meses y a la gente se le pagó el sueldo como a cualquiera. Si uno no invierte en la compañía, entonces, en qué invierte”, indicó el empresario a este medio.

Posteriormente, Mario Hernández se animó y contó una anécdota con un lujoso carro que sí tuvo hace 4 décadas y el cual vendió tras aprender una valiosa lección de vida.

“En el año 1975, yo tenía 24 años y me traje un Alfa Romeo 2000. Al año me di cuenta que eso pa’ qué. Lo vendí, y con esa plata me compré un Renault 6 y le metí el resto de la plata al negocio. Un carro no da pal’ negocio, pero el negocio si da pal’ carro”, agregó en conversación con Pulzo.