Entre los próximos 12 y 19 de agosto, los colombianos podrán disfrutar de los mejores rollos completos (de 8 a 10 bocados) que ofrecen los restaurantes que más se destacan en la venta del producto.

Las ciudades participantes son Bogotá (45) , Medellín (26) , Barranquilla (12), Cali (11), Bucaramanga (12), Manizales (6), Pereira (8), Cartagena (9), Ibague (6), Monteria (5), Cúcuta (6) Y Villavicencio (3).

La siguiente es la lista completa de los establecimientos que, durante 8 días, venderán sus mejores sushis por 13.000 pesos. El mapa de ubicaciones lo encontrará en la aplicación ‘Tulio Recomienda’.

Medellín (26): Kazumi, Mundo Sushi, Sushi House, Sagrial, La Lonchera, Sushi Fun And Wok, Sushi World, Akashi, Takara, Keiko Sushi & Wok, Sushi Ligth, Envy, Sushi Seven, Wasabi, Mizù, Kaizen, Roll Up Sushi Burrito, Sushi Service Barra, Kukku Sushi, Sushi Gama, Sushi Grill Parrilla Wok, Lima Sushi Bar, Sushi Shop, Pezetarian, La Rue Y Tempura Sushi Express.

Cali (11): Chilli Chang, Daisho, Martin Pescador, Café Del Sol, Fusion Wok, Sushi Break, Miyabi Sushi, K´Tana Sushi & Wok, Tanoshii, Sushigood Y Nikkei 232.

Bucaramanga (12): Hanashi Sushi Bar, Walking Pez, Wasabi Sushi House, Maki, Master Sushi, Iki Sushi & Poke, Mystiko, Sushi Bar Cb, Arigato, Rolls.Co, Jera Teppanyaki Y Noria Sushi.

Barranquilla (12): Hamachi Nikkei Cuisine, Kobe, Sushijana, Sushi Curramba, Killa Sushi, Natsushi & Wok, Takeaway, Jade, Sushi +, Hikani Sushi, Wuxi Wok Y Wasabi.

Cartagena (9): Zona 6, Rollis Cartagena, Hamachi, Masaki, Sr Miyagi Asian Food, Sushi Caribe, Tokyo, Gogo Sushi Y Tsuki.

Pereira (8): Sumo, Sushi Beef, Katsuo Sushi N Wok, Sake, Emilio´S, Eki Sushi, Masago Y Keizaki.

Manizales (6): Sushi Time, Sushi Fusion, Sushi House, Komo, Keizaki Y Takashi.

Cúcuta (6): Maki, Nara Sushi, Sensei Asian Bistro, Kioto, Inka Y Sushi Bar.

Ibagué (6): Don Arrocero, Sr. Law, Sake, La Lonchera, Sakana Y El Ilustre Bistro.

Montería (5): La Susheria, Restaurante Miso, Azucar Y Sal, Maria Resto Bar Y Itsuki

Villavicencio (3): Sakura, Sashimi Y Restaurante Siena.