“La crisis lechera continúa y se profundiza. Ya son cerca de 17 meses en donde el precio pagado al productor ha caído un poco más de 16 %, pero el precio al consumidor no da muestras de disminuir”.

Con este mensaje, la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) le presentó una nueva alerta a los ministerios de Agricultura y Comercio por la difícil situación que están viviendo los productores de leche en todo el país.

En la misiva, el presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie, sostuvo que en lo corrido de 2024 el IPC de leche líquida se ha incrementado 0,52 % aumentando la brecha entre lo pagado al ganadero y lo cobrado al consumidor.

“El precio de la leche líquida al consumidor en 2020 subió 5 %, en 2021 tuvo un alza de 13 %, el más alto de 37 % en 2022; 12 % en 2023 y 0,52 % en el primer semestre de 2024, que, aunque menos incremento nunca ha bajado”, agregó.

#EsNoticia #Urgente #Atención Comunicado de prensa “La crisis lechera continúa y se profundiza”, el mensaje de alerta que envió FEDEGÁN a los ministerios de Agricultura y Comercio – El presidente ejecutivo de FEDEGÁN afirmó que si bien la salvaguardia no fue aprobada por el… pic.twitter.com/XgTolyZFbw — José Félix Lafaurie (@jflafaurie) August 22, 2024

Caída del consumo

En la comunicación que les envió a los ministros de Agricultura, Martha Liliana Carvajalino; y de Comercio, Luis Carlos Reyes, el dirigente gremial se refirió a la que consideró “estrepitosa caída del consumo” de leche, los inventarios y las importaciones de los industriales y el bajo precio que reciben los productores.

“Termina entonces negociándose una producción importante de leche a precios muy inferiores socavando el ingreso monetario especialmente de los pequeños productores, y, además no realizando, ni reportando, el recaudo de la parafiscalidad ganadera”.

A renglón seguido, el dirigente gremial le solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio que realice las investigaciones de estas múltiples denuncias que hoy se registran frente a estas irregularidades y acuerdos entre empresas.

Investigación de prácticas desleales

En nombre de las 350.000 familias ganaderas que a diario derivan su sustento de la producción lechera, Lafaurie reconoció que se adelante la investigación sobre las prácticas desleales de comercio internacional, adelantadas por parte del gobierno de los Estados Unidos, en beneficio directo de sus productores y en detrimento de los productores colombianos, prácticas desleales consistentes en el otorgamiento de subsidios y ayudas internas.

“Entendemos que, con la imposición de una medida compensatoria a las importaciones de leche en polvo provenientes de los Estados Unidos, se corrige el efecto perverso de los subsidios y elimina la competencia desleal que tiene que afrontar el sector lechero colombiano”, anotó.

Apremió a los titulares de las carteras de Agricultura y Comercio a acelerar la adopción de la medida compensatoria en procura de lograr una inmediata protección al sector lechero colombiano, más aún al tener en consideración que en menos de dos años el comercio bilateral para la leche en polvo quedará totalmente libre de aranceles con los Estados Unidos, es decir, estará sujeto a una desgravación total.

También recordó la solicitud que en el año 2021 presentó Fedegán al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – Subdirección de Prácticas Comerciales, en relación con la implementación de una medida de salvaguardia a las importaciones de leche en polvo provenientes de los Estados Unidos. Sin embargo, el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior optó por no avalar la medida.

Medida compensatoria, sin inconvenientes

Sin embargo, afirmó que, si bien la salvaguardia no fue aprobada por el Comité Triple A, una medida compensatoria no tendría inconvenientes ya que en el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos no se incluyó tal previsión.

“Así mismo, tal previsión no se encuentra registrada, ni el Artículo VI del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio – GATT, ni en el Acuerdo Sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias”, anotó.

El presidente ejecutivo reveló que ya se conocen pronunciamientos y voces de otros gremios de la producción nacionales y extranjeros que abogan por el rechazo a la adopción de cualquier medida compensatoria para el sector lechero colombiano, llegando, incluso, a la suscripción de un Memorando de Entendimiento entre la industria trasformadora colombiana representada por la Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche (Asoleche) con su homólogo el Consejo de Exportación de Lácteos de Estados Unidos.

Dijo que es “realmente difícil entender cómo, la industria trasformadora colombiana, consciente de la grave situación que atraviesan los lecheros en Colombia, (solo acopia 46% de la producción nacional) desvía su mirada y acoge alianzas con productores extranjeros”, desconociendo que la Constitución en su artículo 65 establece que la producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado, para lo cual se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales.

Agregó que, de allí la importancia de avanzar de manera decidida, en una estrategia de la mano del Ministerio de Comercio, que se materialice en decisiones concretas de protección al sector lácteo colombiano frente a la permanente ola importadora de leche en polvo desde los Estados Unidos.

