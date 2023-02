Luego de que se diera a conocer la noticia de que el presentador de televisión y creador del famoso ‘Show de las estrellas’, Jorge Barón, era la imagen de algunos anuncios que aparecieron en diferentes portales web sobre negocios e inversiones con criptomonedas, él ha desmentido la información manifestando que dichos anuncios son falsos y sólo tienen el fin de robar a las personas.

Jorge Barón, presentador del Show de las Estrellas, ha hablado en ‘6AM hoy por hoy’ de Caracol Radio acerca de los anuncios falsos que han sido publicados a través de internet promocionando el negocio de las criptomonedas con su nombre e imagen. Afirmó no haber estado involucrado en negocios de este tipo aclarando que sus únicas actividades económicas son la televisión y la radio, así como también aprovechó para contar que su programa podría volverse a grabar fuera del país en 2023.

“Quiero decir que esas publicaciones que han aparecido en los medios de comunicación en las que vinculan mi nombre con el negocio de las criptomonedas y juegos de azar, que ni conozco, son completamente falsas. Mi actividad siempre han sido los medios, la televisión, la radio y única y exclusivamente la programadora se nutre de los comerciales que pautan nuestros clientes en los diferentes programas que hemos hecho a través de este medio”, contó el presentador colombiano de 74 años.

Así mismo, el ibaguereño invita a las personas que ven sus programas a informarse para no dejarse engañar. “Alerto a la gente que sigue mis programas, a las personas que asisten a mis conciertos, que no se dejen engañar por este tipo de noticias que definitivamente son falsas y, por el contrario, denuncien para que no sigan cayendo ingenuos en esta modalidad de estafa”, señaló el reconocido presentador.

Carrera de Jorge Barón

El 24 de mayo de 1969 creó su empresa productora Jorge Barón Televisión, de la cual se destacan producciones memorables como El show de las estrellas y Embajadores de la música colombiana y magazines, telenovelas, series y dramatizados que le abrieron las puertas al público colombiano.

Jorge Barón se ha destacado porque en sus presentaciones dice frases célebres como “¡Entusiasmo!”, “¡Agüita pa mi gente!” o “¡Colombia, vamos por la paz!”, así como su frase cuando iniciaba su programa en estudio que era “este es un programa a nivel nacional e internacional”. Ha sido catalogado como un embajador de la cultura colombiana.

Recibió de manos del presidente Álvaro Uribe Vélez la Cruz de Boyacá en el año 2004 por su labor de trasladar su programa a todos los pueblos de Colombia y llevar un poco de alegría con sus presentaciones. El Presidente Belisario Betancourt dijo de Jorge Barón: “Un hombre común que hace cosas poco comunes”, es el testimonio de vida de un Ibaguereño espontáneo, que se hizo colombiano integral y se convirtió en uno de los mejores propagandistas de su patria ante propios y extraños.

De la misma manera, el expresidente Alfonso López Michelsen en el prólogo del libro “Colombia Te Quiero”, se refiere a Jorge Barón: “me atrevo a pensar que ningún colombiano tiene el poder de convocatoria de este compatriota, que no alcanzó los honores de la educación universitaria, pero que por su propio esfuerzo se ha identificado con la Colombia, contemporánea en todos los estratos, el social, el económico, el político y el geográfico.