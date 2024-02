En Colombia hay decenas de bancos que ofrecen productos financieros que se adaptan a las diferentes necesidades de todos sus clientes. Las tarjetas de crédito son parte del portafolio y hay unas bastante atractivas que tienen beneficios poco conocidos.

Varios bancos en Colombia, de tradición y recientes, están ofreciendo cada vez más servicios útiles para los ecosistemas digitales. Muchos tienen beneficios interesantes en algunas de sus tarjetas de crédito, como Nubank, Falabella, Rappi, Itaú y Davivienda, que ha provocado expectativas con sus recientes reuniones con el Gobierno.

Tarjetas de crédito con beneficios poco conocidos en Colombia

El creador de contenido sobre finanzas Nicolás Abril analizó y recomendó tarjetas de crédito. En primer lugar, cabe aclarar que todas estas tarjetas no cobran intereses a una cuota, algunas no cobran cuota de manejo de por vida y tienen beneficios que no son tan comunes.

Rappicard de Rappi:

No cobra cuota de manejo de por vida.

Da 1 % de ‘cashback’ en todas las compras.

Da 5 % de ‘cashback’ en RappiTravel.

Se puede cambiar el número de cuotas desde la ‘app’.

Tiene un club de beneficios.

Ofrece el servicios de personal ‘banker’.

Tarjeta de crédito Nubank:

No tiene cuota de manejo.

Se puede cambiar el número de cuotas desde la ‘app’.

Se puede elegir la fecha de corte.

Ofrece beneficios de Mastercard Gold: protección de compra, garantía extendida y el precio más bajo garantizado.

CMR Black de Falabella (con cuota de manejo si se usa la tarjeta):

Tiene club de aliados y beneficios es bueno.

Se puede cambiar el número de cuotas desde la ‘app’.

Da 3 entradas gratuitas al año a salas VIP en todos los aeropuertos.

Tarjeta Black de Itaú:

No cobra cuota de manejo durante los 2 primeros meses.

Al tercer mes, si se utiliza por encima de 2’100.000 pesos se exonera de cuota de manejo.

Opción de inscribirse al plan lealtad de Itaú con varios beneficios.

Ofrece posibilidad de recibir efectivo o millas.

Tarjeta Visa de Davivienda en alianza con Apple:

Se pueden hacer compras de Apple a 24 cuotas sin intereses.

No cobra cuota de manejo por un año.

Tiene un seguro que cuesta 4.990 pesos al mes.

Se puede cancelar la deuda abonando a capital.

Se acumulan ‘davipuntos’.

Tiene los beneficios de una tarjeta Visa Gold.

