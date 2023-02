En el diálogo con Juntas Comunales de Norte de Santander, el presidente Gustavo Petro habló de los servicios que prestan empresas como Claro, Tigo, Movistar y otras más en los hogares de millones de colombianos.

El primer mandatario les explicó a los presentes cómo, desde su punto de vista, funcionan las redes de Internet en el país y ahí se aventuró a hablar de las empresas privadas que brindan este servicio y que, propone él, podrían darlo las Juntas de Acción Comunal.

“¿Esas redes de fibra óptica quién las pone? Estamos acostumbrados a que es Claro, o Movistar o no sé qué. ¿Por qué no la puede poner la Acción Comunal? ¿Por qué la juventud no puede impulsar esa necesidad de conectividad?”, dijo el presidente Gustavo Petro.

La propuesta que él les plantea a las personas es que haya una red comunitaria y que desde las casas cada quien se pueda conectar por Wi-Fi, una idea que fue aplaudida por los presentes, pero que también provocó muchas burlas.

Así fue como el presidente expuso esta idea con la que algunas de las empresas más importantes del país se podrían ver afectadas porque las casas dejarían de usar sus servicios como lo hacen actualmente.

Luego de que en el país se empezó a discutir sobre esta situación, la ministra de las TIC, Sandra Urrutia, le salió al paso a las discusiones y en una entrevista con W Radio matizó y explicó al detalle qué quiso decir el presidente.

“A lo que se refiere el presidente es aquellos lugares en donde no ha llegado el servicio. Allá ya existen las redes comunitarias y los pequeños prestadores de Internet que ya tienen infraestructura”, dijo.

La ministra explicó que no desean que las personas empiecen a colgarse ilegalmente de las redes de Internet, sino que aplauden la organización que han tenido algunas comunidades en ese sentido.

“A lo que se refiere el presidente es que ya hay 10,410 operadores que ya están prestando el servicio. Es decir, ya hay una infraestructura en el territorio y desde el Min. TIC estamos fijando unas líneas de comercio para fortalecer a esos pequeños operadores”, añadió.

De hecho, Urrutia explicó que ya están trabajando de la mano con las empresas para darles soluciones a los colombianos, aunque el presidente en ningún momento mencionó que su idea esté conectada con este importante sector empresarial.

“Es una estrategia que se complementa. Los operadores saben que tenemos un plan fijado en el que hemos estado trabajando. Es una estrategia nacional y ellos saben cuál es su papel. Hemos hablado de temas importantes que debemos cuidar en toda la infraestructura del sector y cómo debemos interconectarnos y trabajar mancomunadamente para dar las soluciones focalizadas”, enfatizó la ministra.

Burlas al presidente Petro por idea contra Claro, Tigo y más empresas

La iniciativa del presidente movió muchas fibras. Aunque en el lugar fue ovacionado, en redes sociales lo llenaron de críticas y observaciones por plantear esta propuesta que pinta muy fácil, pero que en la realidad sería un poco más complicada.

El Partido Cambio Radical expresó en sus redes sociales lo que piensa con un meme de los Simpsons. “Las JAC merecen respeto y una conectividad de calidad, no una chambonada de esas”, escribió.

#EsUnaLocura la de @petrogustavo 😵‍💫: que las Juntas de Acción Comunal (JAC) instalen solas la fibra óptica para su internet. Tan fácil como agregar más 🥔 a la olla comunitaria 🫣.

— Cambio Radical (@PCambioRadical) February 17, 2023

Una de las críticas radica en que muchas personas han comprobado que al estar tantas persona conectadas a una misma red de Internet el servicio se relentiza y hay más opciones de que esta pueda ser vulnerada, exponiendo la información personal de las personas. De hecho, las personas cada vez buscan mejorar la seguridad y por eso hay varias alternativas.

Además hay muchas otras estrategias en las que desde el Gobierno les pueden ayudar a los colombianos a tener una mejor conectividad, pues hay zonas en las que la señal aún no llegar con estabilidad y es la empresa privada la que ha buscado estrategias para mejorar el servicio.