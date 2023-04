El sueño de muchas personas es migrar a otras naciones en las que puedan mejorar sus condiciones de vida y ganar más dinero del que devengaban en sus tierras natales.

Sin embargo, la historia para algunos migrantes no parece ser tan sencilla. Hace algunas semanas, una ‘tiktoker’ cubana criticó fuertemente el ‘sueño americano’ diciendo que no se gana tanto dinero como la gente dice.

Esa misma perspectiva la tuvo un médico argentino que se fue a vivir a Estados Unidos y que se cansó de lavar platos y cocinar allí, aunque ganaba mucho más en esa labor, que ejerciendo su profesión en Argentina.

Las opiniones del ciudadano fueron compartidas en la cuenta de TikTok @odeguaofficial:

Un colombiano fue el encargado de bajarles la caña a aquellos que desean irse a suelo ibérico a buscar trabajo y ganar en euros. El hombre llegó hace cuatro meses a Barcelona, pero no se le han abierto oportunidades para encontrar un trabajo.

Reconoció que intentar que sus documentos estén en regla ha sido un problema, por lo que no dudó en comentar que “el sistema está muy colapsado por mucho migrante”, pero fue más allá con las críticas y soltó una frase lapidaria:

El trabajo ahí es fatal, no lo dejan trabajar, no lo dejan avanzar. Hay Policía en todo lado, para uno rebuscar en la calle no lo dejan, el tema de la salud es complicado y el empadronamiento todavía más”, afirmó el hombre.