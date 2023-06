El gerente de la Unidad de Rentas del Valle, Ney Hernando Muñoz recordó que quedan tan solo tres días para que los propietarios de vehículos cuyas placas están en el rango del 667 y el 999; y propietarios de motocicletas cuyo cilindraje sea superior a los 125 centímetros cúbicos, hagan el pago del Impuesto Automotor.

Muñoz recordó que “quiero informarles a los vallecaucanos propietarios de los vehículos matriculados en este departamento, que el 30 de junio vence el último plazo para pagar el impuesto de vehículos”.

(Vea también: Gobierno prepara golpe para algunos carros en Colombia y eliminaría beneficio grande)

El funcionario recordó que “los recursos recaudados con este impuesto son destinados al desarrollo de proyectos de inversión social en los sectores de Salud, Educación y Deporte”.

(Vea también: Impuesto vehicular 2023: fecha límite de pago con descuento por cada ciudad en Colombia)

El pago oportuno de este impuesto evita que los contribuyentes sean objeto de cobros por sanciones e intereses de mora.

Los pagos pueden hacerse en cualquiera de las entidades bancarias del Grupo Aval, en Bancoomeva y en Davivienda.

O también por el botón PSE a través de la página www.vehiculosvalle.com.co, donde se deben pagar $ 17.100 por la liquidación sugerida.

Como se recordará, el gobierno departamental programó los plazos para el pago del Impuesto automotor a los vehículos matriculados en el departamento, en tres fechas durante la vigencia del 2023.

Según la Unidad de Rentas, las fechas quedaron estipuladas para que los vehículos con placas entre el 000 y el 333 tuvieran plazo de pagar el impuesto hasta el 28 de abril , los de placas entre el 334 y el 666, hasta el 31 de mayo; y los de placas 667 al 999, junto con las motocicletas de cilindraje mayor a 125 centímetros cúbicos, hasta este 30 de junio.

Lee También

Durante este 2023 el gobierno departamental busca lograr las metas de recaudo tanto en el Impuesto Automotor como otros tributos departamentales.

Ney Muñoz, recordó que gracias a que se lograron las metas de recaudo durante el 2022, el Valle del Cauca tiene más recursos para inversión en el 2023

El director de la Unidad de Rentas recordó que con un porcentaje del 101.3 % de recaudo de los ingresos de libre destinación, una de las principales fuentes que tiene el departamento para hacer inversión, el despacho a su cargo cerró su gestión durante el 2022 y aseguró más recursos para el 2023.

“En cuanto a los ingresos de libre destinación, que es una de las principales fuentes que tiene el departamento para hacer obras de inversión, podemos decir que el presupuesto que teníamos estimado recaudar era 759.711 millones, y recaudamos 769.304 es decir, una ejecución del 101.3 %”.

En cuanto a los ingresos corrientes, durante el 2022 se recaudaron 2 billones 235.004 millones de pesos de los 2 billones 236.784 millones que se esperaban recaudar, es decir, un porcentaje de recaudo del 99.9 %, una cifra muy importante que deja un balance positivo con relación al comportamiento de los contribuyentes en todo el departamento.

Sobre las metas del 2023, se espera recaudar $ 827.744 millones en ingresos de libre destinación, y $2.502.104 millones en ingresos corrientes.

Deudas

Por otra parte, los vallecaucanos que tengan dudas sobre las condiciones, el proceso a seguir y los requisitos que se deben cumplir para acceder a los beneficios que otorga la ordenanza 610 de febrero del 2023 a los morosos de rentas departamentales, podrán resolver sus inquietudes en el nuevo portal web habilitado por la Unidad de Rentas de la Gobernación del Valle del Cauca.

“Contamos con la página www.valledelcauca.gov.co/remisión en donde encontrarán la información acerca de los cinco casos en los que aplica la ordenanza 610 de remisibilidad de deudas, a quiénes aplica y cuáles son los requisitos que se deben cumplir para obtener los beneficios tributarios de esta ordenanza”, señaló Ney Hernando Muñoz, gerente de la Unidad de Rentas del Valle.

Con la ordenanza 610 de febrero 15 del 2023, que estará vigente hasta el 31 de octubre de 2023, el Gobierno departamental busca condonar las sanciones y los intereses de mora de los contribuyentes en cinco casos específicos, para que puedan ponerse al día con las deudas que tengan con el departamento.

La ordenanza de remisibilidad aplica para las personas fallecidas que no dejaron bienes; las deudas que después de cinco años no han sido canceladas ni tampoco se tiene registro del deudor; los establecimientos públicos y agentes retenedores que estén en mora por deudas antes del 2020; los ciudadanos que se encuentren en cobro coactivo y el embargo no haya superado el 80 % de la deuda al momento de la solicitud de condonación, y los contribuyentes que tengan vehículos que hayan sido hurtados, chatarrizados o se encuentren con traspaso abierto.