El impuesto es responsabilidad de todos los ciudadanos que adquieren un vehículo en cualquier parte del país y, según el sitio donde esté matriculado, debe cumplir con las fechas establecidas por las autoridades territoriales.

En Bogotá la Secretaría de Hacienda estableció en el calendario tributario que para recibir descuento del 10 % sobre el valor del impuesto, los ciudadanos deben pagar antes del 2 de junio de 2023.

(Vea también: Paso a paso para pagar el impuesto vehicular a través de Internet en Colombia este 2023)

Sin embargo, esa no es la última fecha de pago, ya que aquellos que no alcancen el descuento o no lo quieran tienen plazo de cancelar el monto hasta el 28 de junio sin beneficios.

Cabe destacar que de no pagar el impuesto en las fechas establecidas, el ciudadano deberá asumir una multa de hasta 300.000 pesos, además de los intereses por mora que alcanzan el 1,5 % por cada mes de retraso.

Cómo pagar el impuesto vehicular en Bogotá

En la capital del país, los propietarios de carros y motos de cilindraje mayor a 125, deben acercarse a las sedes del SuperCADE con la tarjeta de propiedad del vehículo (licencia de tránsito) y la cédula original ya sea física o digital en la aplicación de la Registraduría.

Fecha límite de pago impuesto vehicular con descuento en Antioquia y otras regiones

De acuerdo con declaraciones del subsecretario de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda de Antioquia, Iván Felipe Velásquez Betancur, recogidas por la Revista Motor, los paisas tienen plazo de pagar el impuesto con descuento hasta este 21 de abril y aclaró que a la fecha más de 400.000 vehículos tienen deudas pendientes.

“Los contribuyentes que desean aprovechar el descuento, solo deben generar la declaración sugerida en línea o acercarse a los puntos de pago y, cuando se le genere la declaración, de manera automática se verá reflejado el descuento. Estar al día con este impuesto le evitará someterse a sanciones y estará aportando a un mayor recaudo que se traducirá en obras y progreso para el departamento”, destacó el funcionario.

(Vea también: Así puede aplicar al descuento del 50 % para el impuesto vehicular en Antioquia)

Los descuentos que están disponibles hasta el penúltimo viernes de abril son:

20 % para vehículos eléctricos y cero emisiones.

15 % para híbridos.

10 % para los que funcionan con combustible tradicional.

Es importante recordar que la fecha límite para pagar sin descuento es el 21 de julio y después de ese día se aplicarán multas.

Impuesto vehicular Santander

Por otro lado, en Santander los descuentos se aplican en diferentes fechas con distintos porcentajes. En ese sentido, hasta finales de abril habrá descuento del 15 %; quiénes paguen los últimos días de mayo recibirán el 10 % y los que cancelen el saldo en junio recibirán el 5 %.

“Con el propósito de generar una cultura de pago en los santandereanos, no habrá más descuentos que los estipulados hasta el mes de junio, quienes no cancelen en el rango de estas fechas deberán pagar la tarifa completa hasta el día 31 de diciembre”, expresó el secretario de Hacienda, Félix Ramírez Restrepo en declaraciones recogidas por RCN Radio.

Lee También

Impuesto vehicular Valle del Cauca

En el caso del departamento del Valle, los ciudadanos tienen fechas de pago con descuento de acuerdo a la placa y se divide de la siguiente manera.

Placa Fecha Desde la 000 – 333. 28 de abril de 2023. Desde 334- 666. 31 de mayo de 2023. Desde 667 – 999 y motos. 30 de junio de 2023.

El pago se puede hacer por medio de la página www.vehiculosvalle.com.co en el botón de PSE, en entidades del Grupo Aval u otras como Bancoomeva y Davivienda.

Impuesto vehicular Atlántico

Los vehículos registrados en esta región tienen plazo hasta el 30 de abril para acceder al descuento del 70 %; en mayo disminuye a 60 % y en junio será del 50 %.

El pago también se puede hacer de manera virtual en el sitio www.atlantico.gov.co, en Banco de Occidente y corresponsales bancarios como en cajeros del Grupo Éxito, Puntos Red, SuRed, Efecty o en cajeros automáticos de la Red Aval.